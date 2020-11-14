Роман Бондаренко был автором легендарного мурала на площади Перемен?3
- 14.11.2020, 17:10
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Этот рисунок объединил многих белорусов.
Как сообщает Telegram-канал НЕХТА, появилась информация, что возможным автором известного мурала на площади Перемен был Роман Бондаренко.
Напомним, граффити появилось в начале августа после того, как два диджея – Кирилл Галанов и Владислав Соколовский – включили песню «Перемен» Виктора Цоя на официальном мероприятии, назначенном вместо митинга протестного кандидата Светланы Тихановской.
Рисунок объединил белорусов и стал одним из символов протеста. Теперь сюда несут цветы в память о Романе.