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Роман Бондаренко был автором легендарного мурала на площади Перемен?

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  • 14.11.2020, 17:10
  • 3,322
Роман Бондаренко был автором легендарного мурала на площади Перемен?

Этот рисунок объединил многих белорусов.

Как сообщает Telegram-канал НЕХТА, появилась информация, что возможным автором известного мурала на площади Перемен был Роман Бондаренко.

Напомним, граффити появилось в начале августа после того, как два диджея – Кирилл Галанов и Владислав Соколовский – включили песню «Перемен» Виктора Цоя на официальном мероприятии, назначенном вместо митинга протестного кандидата Светланы Тихановской.

Рисунок объединил белорусов и стал одним из символов протеста. Теперь сюда несут цветы в память о Романе.

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