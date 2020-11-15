В Минске начались проблемы с мобильным интернетом 15.11.2020, 9:59

Группка преступников у власти боится народного гнева.

Сегодня, 15 ноября, в Минске, как обычно по воскресеньям, начались проблемы с доступом в Сеть через мобильную связь, сообщает tut.by.

«Уважаемые абоненты! Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. Сожалеем о сложившейся ситуации», — сообщили в МТС.

«Уважаемые абоненты! В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 15 ноября на территории г. Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое восстановление обслуживания», — прокомментировали в А1.

«К сожалению, 15 ноября у наших абонентов в Минске был ограничен доступ к мобильному интернету. Причиной тому стали меры, принятые уполномоченными государственными органами. Мы сожалеем о произошедшем. О восстановлении корректного доступа к сервису сообщим дополнительно», — отметили в life:).

Напомним, что затруденения с доступом в интернет в Минске посредством мобильной связи наблюдаются практически каждое воскресенье. В начале сентября операторы пояснили, что «доступ ограничивался в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».