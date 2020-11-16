закрыть
16 ноября 2020, понедельник, 9:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пресс-секретарь БПЦ осудил разгром лукашистами мемориала Роману Бондаренко

58
  • 16.11.2020, 9:23
  • 30,227
Пресс-секретарь БПЦ осудил разгром лукашистами мемориала Роману Бондаренко
фото: svaboda.org

Сергей Лепин в недоумении от сатанинского поведения карателей.

Пресс-секретарь Белорусской православной церкви осудил разгром лукашистами мемориала Роману Бондаренко.

«Не пойму, зачем это глумление над портретами убиенного, над цветами в его память, зачем это сатанинское попрание лампад и иконок, борьба с импровизированным мемориалом во дворе его дома, вдоль дорог...? В чем смысл? Не согласовано, да? А вот такое поведение и отношение — оно согласовано? С кем?» - написал в Facebook Сергей Лепин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Друзья мои, вы победите. Вы уже победили
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили Андрей Макаревич
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы Ганна Севярынец
На что рассчитано заявление Тихановской?
На что рассчитано заявление Тихановской? Яська з-пад Шклова
Протест – не резина, не сдуется
Протест – не резина, не сдуется Ирина Халип