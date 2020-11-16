закрыть
16 ноября 2020, понедельник, 12:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сто дней белорусской революции

6
  • 16.11.2020, 10:57
  • 3,641
Сто дней белорусской революции
Фото: ТАСС

Мы победим!

Читатель Telegram-канала «Баста!» из Дзержинска подвел итоги 100 дней белорусской революции.

«Хочу сказать для тех, кто говорит, что мы проиграли. Если человек так говорит, значит проиграл именно он. Я иду дальше. Я буду бороться дальше. В конце концов выигрывает не тот, кто сильнее, не тот, кто быстрее, а тот, кто больше всего этого хочет.

И еще. Вдумайтесь, мы сто дней ведем бой с вооруженными, хорошо обученными подразделениями. Сто дней! Без оружия. Без подготовки. И они не могут нас победить. Сто дней, и не могут.

Против нас брошены все силы страны. И не могут!

В нас стреляют. Нас убивают. Нас сажают. И все равно. Не могут. Вдумайтесь!

Да, мы иногда бежим, иногда не бежим. И будем ещё бегать и не бегать. Но. Мы не будем сдаваться. Мы будем сражаться и дальше.

И знаете что? Мы победим!» — пишет читатель Telegram-канала.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили Андрей Макаревич
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы Ганна Севярынец
На что рассчитано заявление Тихановской?
На что рассчитано заявление Тихановской? Яська з-пад Шклова