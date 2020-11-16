Сто дней белорусской революции

Сто дней белорусской революции6
- 16.11.2020, 10:57
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Мы победим!
Читатель Telegram-канала «Баста!» из Дзержинска подвел итоги 100 дней белорусской революции.
«Хочу сказать для тех, кто говорит, что мы проиграли. Если человек так говорит, значит проиграл именно он. Я иду дальше. Я буду бороться дальше. В конце концов выигрывает не тот, кто сильнее, не тот, кто быстрее, а тот, кто больше всего этого хочет.
И еще. Вдумайтесь, мы сто дней ведем бой с вооруженными, хорошо обученными подразделениями. Сто дней! Без оружия. Без подготовки. И они не могут нас победить. Сто дней, и не могут.
Против нас брошены все силы страны. И не могут!
В нас стреляют. Нас убивают. Нас сажают. И все равно. Не могут. Вдумайтесь!
Да, мы иногда бежим, иногда не бежим. И будем ещё бегать и не бегать. Но. Мы не будем сдаваться. Мы будем сражаться и дальше.
И знаете что? Мы победим!» — пишет читатель Telegram-канала.