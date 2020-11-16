Сто дней белорусской революции 6 16.11.2020, 10:57

3,641

Фото: ТАСС

Мы победим!

Читатель Telegram-канала «Баста!» из Дзержинска подвел итоги 100 дней белорусской революции.

«Хочу сказать для тех, кто говорит, что мы проиграли. Если человек так говорит, значит проиграл именно он. Я иду дальше. Я буду бороться дальше. В конце концов выигрывает не тот, кто сильнее, не тот, кто быстрее, а тот, кто больше всего этого хочет.

И еще. Вдумайтесь, мы сто дней ведем бой с вооруженными, хорошо обученными подразделениями. Сто дней! Без оружия. Без подготовки. И они не могут нас победить. Сто дней, и не могут.

Против нас брошены все силы страны. И не могут!

В нас стреляют. Нас убивают. Нас сажают. И все равно. Не могут. Вдумайтесь!

Да, мы иногда бежим, иногда не бежим. И будем ещё бегать и не бегать. Но. Мы не будем сдаваться. Мы будем сражаться и дальше.

И знаете что? Мы победим!» — пишет читатель Telegram-канала.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.