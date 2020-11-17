Инвесторы бегут из Беларуси 2 17.11.2020, 12:54

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Иностранный капитал бросает уже начатые проекты.

В редакцию телеграм-канала НЕХТА Live попало письмо, которое ООО «Леруа Мерлен Бел» разослало сегодня своим партнерам. Из него следует, что торговый гигант решил приостановить на неопределенный срок начатый в Беларуси проект и переключиться на Россию и Казахстан. Причиной назван кризис, связанный с COVID-19. Однако известно, что уже начатое строительство гипермаркета забуксовало именно после президентских «выборов».

Leroy Merlin принял решение об открытии своего первого гипермаркета в Беларуси еще в 2018 году. В 2020 году началось строительство объекта на месте бывшего автомобильного рынка в Ждановичах. На фото видно, как проект выглядел менее чем за неделю до президентских «выборов» (фото опубликованы 4 августа 2020 года): возведение идет полным ходом, почти полностью готово бетонное основание под «коробку» гипермаркета.

Площадь магазина должна была составить 10 тысяч квадратных метров, в том числе склад площадью 2000 м² и уличный павильон для отдела «Сад» на 1000 м². Компания заявляла, что цены на их продукцию будут на 5% ниже, чем у конкурентов. Но инвесторы решили бросить проект на полпути. Можно представить, с каким трудом им далось это решение. Ведь только получение разрешения на строительство подобного объекта и согласование всех его аспектов — в лукашенковской Беларуси то еще приключение.

Конечно, печально, что нашу страну покидают такие известные компании. Однако это вполне логичный результат того беспредела, который творит режим поехавшего узурпатора со своим народом. Под его раздачу часто попадают не только простые граждане, но и бизнес, который просто пытается следовать каким-то нормам человеческой морали и социальной ответственности.

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