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Китай и Россия перестали кормить режим Лукашенко инвестициями

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  • 17.11.2020, 14:19
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Китай и Россия перестали кормить режим Лукашенко инвестициями

Официальный прогноз провалился.

Власти обновили статистику о поступлении прямых иностранных инвестиций. Прогнозные показатели чиновников под угрозой срыва.

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе — это показатель, который правительство уже несколько лет подряд на закладывает в прогноз на грядущий год. Данный индикатор хорош тем, что туда не включены разнообразные долговые инструменты — типа кредитов и займов, дебиторки, кредиторки, лизинга и т. п. Поступление прямых иностранных инвестиций на чистой основе считают как баланс — валовой приток инвестиций за минусом их оттока из страны. Получается, что через показатель чистых инвестиций можно получить более-менее адекватную картину интереса зарубежных инвесторов к Беларуси, пишут banki24.by.

Официальный прогноз на 2019 год провалился. Совмин планировал собрать по миру не менее 1,6 млрд USD, а вышло 1,327 млрд USD — с учетом продажи недвижимости нерезидентам и уплаченных инвесторами налогов в бюджет.

Без недвижимости и налогов инвесторов поступления были еще скромнее — 1,227 млрд USD. Данные по прямым иностранным инвестициям обновляются раз в квартал.

Сейчас стала доступна информация за 9 месяцев. В целом за январь—сентябрь белорусская экономика собрала 1,292 млрд USD. Однако поступления в течение года были неравномерными. Если за 1 квартал в страну пришло 1,456 млрд USD, то во 2 квартале чистый отток составил 100,5 млн USD, в 3 квартале из Беларуси утекло 63,8 млн USD.

Впервые за последние годы фиксируется отток прямых инвестиций из Беларуси на протяжении двух кварталов подряд. Во 2 квартале инвестиции уходили из страны в связи с кризисом в мировой экономике и уплатой годовых дивидендов зарубежным акционерам. В 3 квартале очевидно повлияли итоги выборов и последовавшая за ними социально-политическая нестабильность.

Годовой прогноз по инвестициям на 2020-й составляет 1,7 млрд USD. Привлечь 408 млн USD в текущих условиях будет крайне трудно, если в принципе возможно. Раньше даже в стабильные периоды за октябрь—декабрь в страну приходило не более 0,3 млрд USD. По сути, официальный прогноз опять под угрозой срыва.

На турбулентную ситуацию в Беларуси наиболее нервно отреагировали инвесторы из стран за пределами СНГ. Чистый отток инвестиций из стран этой территориальной группировки составил 79,6 млн USD (против оттока 22,7 млн USD в 2019-м).

В итоге на 1 октября 2020-го прямые инвестиции на нетто-основе из «вне СНГ» составили 671,8 млн USD. Впрочем, и на российском направлении не все было гладко. За 3 квартал россияне забрали из Беларуси 4,1 млн USD, хотя годом ранее был приток в объеме 16,5 млн USD. За 9 месяцев инвестиции из РФ составили 315,4 млн USD.

Кипр традиционно является тихой гаванью для вывода капиталов во время кризисов. Вот и в 3 квартале туда вывели 69 млн USD. Накопленный итог за 9 месяцев еще положителен — 135 млн USD. Государственные СМИ любят писать про особые отношения Беларуси с Китаем.

Между тем, почти все китайские деньги — это связанные кредиты и займы, которые можно отнести к инвестициям с большой натяжкой. По типичным китайским условиям ресурсы в принципе могут не покидать пределы финансовой системы КНР. Китайские банки кредитуют китайские компании, которые являются подрядчиками на белорусских объектах и привозят китайских рабочих.

Отсюда и мизерный объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе — всего 19,1 млн USD за 9 месяцев (в 2019-м было 33,4 млн USD). Более того, в 3 квартале даже этот скудный ручеек инвестиций пересох: сформировался чистый отток на сумму 0,6 млн USD.

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