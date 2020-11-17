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Илон Маск разбогател почти на 10 миллиардов долларов за день

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  • 17.11.2020, 19:26
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Илон Маск разбогател почти на 10 миллиардов долларов за день

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time.

Основатель компании по производству электромобилей Tesla Илон Маск за день разбогател почти на 10 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time. Сейчас его состояние оценивается в 99,3 миллиарда долларов.

Это происходит на фоне роста стоимости акций Tesla, которая в ходе торгов во вторник, 17 ноября, подскочила на 9 с лишним процентов — до 444,47 доллара за штуку. В рейтинге Forbes Real-Time Маск располагается на пятом месте.

Акции Tesla подорожали после новости о том, что в декабре компания войдет в индекс S&P 500 — список 505 избранных компаний, которые торгуются на фондовых биржах США. S&P Dow Jones Indices полагает, что автопроизводитель резко подорожает, так как сможет привлекать деньги новых крупных фондов. Кроме того, новый статус, отмечают эксперты, позволит компании Илона Маска вести мировую экспансию, чтобы нарастить продажи.

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