США, ЕС, Великобритания и Швейцария призвали режим Лукашенко немедленно прекратить насилие в отношении народа 17.11.2020, 20:38

3,256

Фото: onliner.by

Страны выступили с совместным заявлением.

Представительство ЕС от имени государств-членов, представленных в Минске, посольства Великобритании, Швейцарии и США приняли совместное заявление в связи с ухудшением ситуации с правами человека в Беларуси. Документ размещен на официальном сайте ЕС.

— Мы осуждаем расширение применения насилия и нарушения прав человека и гражданских прав в Беларуси после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года. Количество задержаний мирных демонстрантов приближается к 30 000. Число политически мотивированных уголовных дел приближается к 900. Список политических заключенных продолжает расширяться и насчитывает более 100 имен. Нет указаний на то, что власти расследуют тысячи заявлений о жестокости со стороны силовых структур, поданных с середины августа, или убийства протестующих, в том числе совсем недавнее убийство Романа Бондаренко, — говорится в заявлении.

Дипломаты отмечают, что репрессий не избежала практически ни одна профессиональная или социальная группа в стране, но особенно жесткое давление оказывается на медицинские и академические сообщества, а также СМИ.

Они напоминают, что неоднократно просили режим Лукашенко допустить их к политическим заключенным, а также в пенитенциарные учреждения, чтобы проверить продолжающие поступать сообщения об ужасных условиях содержания и бесчеловечном обращении с задержанными. Однако режим Лукашенко отвечает на дипломатические усилия «изгнанием и запугиванием наших коллег».

— Ссылаясь на наши предыдущие заявления, мы призываем белорусские власти немедленно прекратить неизбирательное насилие в отношении собственного народа и освободить всех несправедливо задержанных. Мы настоятельно призываем власти соблюдать и уважать права человека и фундаментальные свободы белорусского народа. Мы продолжим громко и открыто реагировать на продолжающееся ухудшение ситуации с правами человека. Не может быть нормализации отношений с режимом, который жестоко подавляет свой собственный народ.

Мы готовы оказывать поддержку и способствовать инклюзивному национальному диалогу в Беларуси с целью устойчивого разрешения нынешнего кризиса, cохраняя суверенитет и независимость Беларуси и способствуя ее безопасному, демократическому и благополучному будущему, — отмечается в совместном заявлении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».