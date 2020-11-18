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ЕБРР приостановил финансирование госпроектов в Беларуси

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  • 18.11.2020, 11:51
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ЕБРР приостановил финансирование госпроектов в Беларуси

Банк не рассматривает новые проекты в нашей стране.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отложил до лучших времен финансирование проектов в госсекторе Беларуси.

— Призываем Беларусь и далее выполнять все свои международные обязательства. ЕБРР по-прежнему инвестирует в проекты частного сектора в Беларуси, а кредитование государственных проектов мы уже не осуществляем в течение некоторого времени, —заявил tut.by представитель банка.

Он отметил, что ЕБРР не рассматривает «новые суверенные проекты в стране». В то же время банк «стремится завершить уже подписанные инфраструктурные сделки».

Ранее сообщалось, что Россия и Китай уменьшили количество инвестиций в режим Лукашенко.

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