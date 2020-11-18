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Польша намерена упростить трудоустройство белорусских медиков и айтишников

  • 18.11.2020, 12:18
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Польша намерена упростить трудоустройство белорусских медиков и айтишников

Законопроект подготовлен министерством развития, труда и технологий

Польша упрощает трудоустройство белорусских медиков и айтишников. Документ затрагивает стоматологов, медсестер, парамедиков, а также IT-специалистов. Предполагается, что это специалисты смогут работать без разрешения на работу в том случае, если въехали в страну по визе, выданной по гуманитарным причинам, в связи с государственными интересами или международными обязательствами, а также по визе в рамках программы Poland Business Harbour (PBH). В обосновании законопроекта сказано, что освобождение обладателей визы PBH от необходимости получать разрешение на работу соответствует мнению экспертов о том, что Польше следует увеличить долю высококвалифицированных сотрудников, в первую очередь в сфере IT. Также отмечается, что это касается в первую очередь специалистов и компаний из Беларуси, но при необходимости нормы этого постановления могут быть распространены и на другие страны, сообщает tut.by.

По данным на середину октября, программой Poland Business Harbour воспользовались почти 800 специалистов из Беларуси. Переезд в Польшу на тот момент рассматривали 22 IT-компании разного масштаба.

Освобождение медиков от получения разрешения на работу будет иметь чрезвычайно важное значение в ближайшие месяцы в связи с необходимостью усиления медицинского персонала во время пандемии Covid-19, отмечается в постановлении. При этом освобождение от получения разрешения не будет ограничиваться периодом пандемии, поскольку в Польше существует нехватка кадров в медицинских профессиях, которая носит структурный характер. Напомним, что ранее в этом году Польша упростила процедуру подтверждения диплома для врачей и стоматологов, получивших образование за пределами Евросоюза.

Ранее Польша заявляла, что планирует привлекать иностранных врачей, в том числе из Беларуси, для борьбы с коронавирусом.

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