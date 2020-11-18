закрыть
18 ноября 2020, среда, 12:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Конгрессмен Крис Смит рассказал, что будет в «Акте о демократии в Беларуси»

  • 18.11.2020, 12:27
  • 2,158
Конгрессмен Крис Смит рассказал, что будет в «Акте о демократии в Беларуси»
Крис Смит
Фото: chrissmith.house.gov

Законопроект поддерживают обе крупные партии США — Республиканская и Демократическая.

Конгрессмен-республиканец Крис Смит опубликовал выдержки из речи, с которой он выступит 18 ноября в Палате представителей. Выступление посвящено рассмотрению "Акта о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси за 2020 год".

Крис Смит настаивает на скорейшем принятии этого Акта, который поддерживают обе крупные партии США — Республиканская и Демократическая. В своей речи он объясняет причины.

"Беларусь больше, чем другие государства, застряла в советском прошлом с неэффективной экономикой и под управлением жестокого автократа на протяжении более четверти века. Но тем не менее непокорный дух свободы живет в народе Беларуси. И они вышли на улицы, когда заведомо фальшивые результаты выборов 9 августа объявили Александра Лукашенко "победителем".

Московский механизм ОБСЕ доложил 5 ноября, что существуют неоспоримые доказательства того, что результаты выборов президента Беларуси 9 августа были сфальсифицированы, и что силовые структуры страны осуществили систематические нарушения прав человека в ответ на мирные демонстрации, вызванные выборами", — заявляет конгрессмен.

Он отмечает, что сейчас в Беларуси милиционеры используют все более жесткие методы против мирных демонстрантов.

Конгрессмен говорит, что помощь нужна белорусскому народу и лидерам демократического движения. "Демократическое оппозиционное движение объединенное, умное, принципиальное, упорное и невероятно смелое. Госпожа Тихановская провела бесстрашную избирательную кампанию, но сегодня находится в изгнании в Литве. Она продолжает собирать народ Беларуси и мира, чтобы требовать демократии и прав человека для всех людей ее страны", — заявляет он.

Смит возглавлял слушания в Конгрессе по итогам белорусских выборов 2010 года. Он напоминает, что репрессии против мирных демонстрантов использовались и тогда.

"В прошлом мы сделали большую ошибку: международное сообщество либо устало, либо не показало преданность и настойчивость. Такое не должно повториться на этот раз", — уверен конгрессмен.

Он говорит, что дважды лично встречался с Лукашенко в Минске. Обе эти встречи укрепили в нем желание вести борьбу за демократию и свободу.

Нынешний "Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси" усиливает и расширяет Акты о демократии Беларуси за 2004, 2006 и 2011 годы, которые также подготовил Крис Смит. "Этот закон возобновляет личные экономические и визовые санкции против расширенного круга лиц в правительстве Беларуси и граждан России, которые были замешаны в подавлении протестов", — отмечает он.

В частности, этот законопроект:

— призывает провести новые выборы;

— признает Координационный совет легитимным институтом, который может участвовать в диалоге о мирной передаче власти;

— призывает освободить политических заключенных;

— поддерживает стремление белорусского народа к свободе вероисповедания;

— разрешает поддержку в развитии демократии и гражданского общества в Беларуси;

— однозначно объявляет политический курс США на непризнание включения Беларуси в союзное государство с Россией;

— требует от США стратегии по развитию теле- и радиовещания, свободы интернета и доступа к информации;

— предоставляет необходимую поддержку белорусским СМИ и сектору информационных технологий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Битва, от которой зависит судьба планеты
Битва, от которой зависит судьба планеты Наталья Радина
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили Андрей Макаревич
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы Ганна Севярынец