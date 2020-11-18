Конгрессмен Крис Смит рассказал, что будет в «Акте о демократии в Беларуси» 18.11.2020, 12:27

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Крис Смит

Фото: chrissmith.house.gov

Законопроект поддерживают обе крупные партии США — Республиканская и Демократическая.

Конгрессмен-республиканец Крис Смит опубликовал выдержки из речи, с которой он выступит 18 ноября в Палате представителей. Выступление посвящено рассмотрению "Акта о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси за 2020 год".

Крис Смит настаивает на скорейшем принятии этого Акта, который поддерживают обе крупные партии США — Республиканская и Демократическая. В своей речи он объясняет причины.

"Беларусь больше, чем другие государства, застряла в советском прошлом с неэффективной экономикой и под управлением жестокого автократа на протяжении более четверти века. Но тем не менее непокорный дух свободы живет в народе Беларуси. И они вышли на улицы, когда заведомо фальшивые результаты выборов 9 августа объявили Александра Лукашенко "победителем".

Московский механизм ОБСЕ доложил 5 ноября, что существуют неоспоримые доказательства того, что результаты выборов президента Беларуси 9 августа были сфальсифицированы, и что силовые структуры страны осуществили систематические нарушения прав человека в ответ на мирные демонстрации, вызванные выборами", — заявляет конгрессмен.

Он отмечает, что сейчас в Беларуси милиционеры используют все более жесткие методы против мирных демонстрантов.

Конгрессмен говорит, что помощь нужна белорусскому народу и лидерам демократического движения. "Демократическое оппозиционное движение объединенное, умное, принципиальное, упорное и невероятно смелое. Госпожа Тихановская провела бесстрашную избирательную кампанию, но сегодня находится в изгнании в Литве. Она продолжает собирать народ Беларуси и мира, чтобы требовать демократии и прав человека для всех людей ее страны", — заявляет он.

Смит возглавлял слушания в Конгрессе по итогам белорусских выборов 2010 года. Он напоминает, что репрессии против мирных демонстрантов использовались и тогда.

"В прошлом мы сделали большую ошибку: международное сообщество либо устало, либо не показало преданность и настойчивость. Такое не должно повториться на этот раз", — уверен конгрессмен.

Он говорит, что дважды лично встречался с Лукашенко в Минске. Обе эти встречи укрепили в нем желание вести борьбу за демократию и свободу.

Нынешний "Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси" усиливает и расширяет Акты о демократии Беларуси за 2004, 2006 и 2011 годы, которые также подготовил Крис Смит. "Этот закон возобновляет личные экономические и визовые санкции против расширенного круга лиц в правительстве Беларуси и граждан России, которые были замешаны в подавлении протестов", — отмечает он.

В частности, этот законопроект:

— призывает провести новые выборы;

— признает Координационный совет легитимным институтом, который может участвовать в диалоге о мирной передаче власти;

— призывает освободить политических заключенных;

— поддерживает стремление белорусского народа к свободе вероисповедания;

— разрешает поддержку в развитии демократии и гражданского общества в Беларуси;

— однозначно объявляет политический курс США на непризнание включения Беларуси в союзное государство с Россией;

— требует от США стратегии по развитию теле- и радиовещания, свободы интернета и доступа к информации;

— предоставляет необходимую поддержку белорусским СМИ и сектору информационных технологий.

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