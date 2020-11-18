Илон Маск теперь богаче Марка Цукерберга 2 18.11.2020, 20:36

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Илон Маск

Фото: Reuters

Состояние Маска достигло 110 млрд долларов.

Основатель Tesla Inc. и SpaceX Илон Маск поднялся на третье место в списке богатейших людей мира, обогнав основателя Facebook Марка Цукерберга. Об этом свидетельствует рейтинг миллиардеров Bloomberg в среду, 18 ноября, передает korrespondent.net.

Состояние Илон Маска составляет 110 млрд долларов, что на 6 млрд больше, чем у Цукерберга.

В понедельник акции Tesla подскочили на 15%, обогатив владельца компании на 7,6 млрд долларов, в состояние Илона Маска достигло 109,7 млрд долларов. В этом году его состояние увеличилось на 82,2 млрд.

Накануне сообщалось, что Илон Маск заработал почти $10 млрд за день. Тогда состояние Маска оценивалось в $99,3 млрд. Увеличение состояния Маска обусловлено ростом стоимости акций Tesla.

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