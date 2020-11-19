Стачка на ОАО «Беларуськалий» набирает размах 2 19.11.2020, 10:47

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С утра к забастовке присоединились еще два работника предприятия.

Каждый день к стачке на ОАО «Беларуськалий» присоединяются новые работники.

19 ноября вступил в стачку мастер крахмального цеха ОАО «Беларуськалий» Пантелев Александр Владимирович.

Также сегодня с утра ряды стачки пополнились еще одним смелым человеком: к ней присоединился электрослесарь 4 разряда 3-го рудника Швабовский Кирилл Дмитриевич.

Об этом сообщил Стачком ОАО «Беларуськалий».

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