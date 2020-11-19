Стачка на ОАО «Беларуськалий» набирает размах

Стачка на ОАО «Беларуськалий» набирает размах2
- 19.11.2020, 10:47
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С утра к забастовке присоединились еще два работника предприятия.
Каждый день к стачке на ОАО «Беларуськалий» присоединяются новые работники.
19 ноября вступил в стачку мастер крахмального цеха ОАО «Беларуськалий» Пантелев Александр Владимирович.
Также сегодня с утра ряды стачки пополнились еще одним смелым человеком: к ней присоединился электрослесарь 4 разряда 3-го рудника Швабовский Кирилл Дмитриевич.
Об этом сообщил Стачком ОАО «Беларуськалий».