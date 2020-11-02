Белорусскую «Комсомольскую правду» возглавил российский пропагандист, награжденный за Крым 14 2.11.2020, 13:01

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Александр Коц и боевик «ДНР» Моторола

Александр Коц включен в список украинского «Миротворца».

Исполняющим обязанности главного редактора белорусской газеты «Комсомольская правда» стал журналист московской редакции Александр Коц, передает «Радыё Свабода».

Сегодня его представили команде, рассказал сам Коц журналистам.

В то же время статья 31 «Закона о СМИ» гласит, что только гражданин Беларуси может быть главным редактором белорусского издания.

Коц принимал участие в освещении конфликтов в Косово, Афганистане, Сирии, Украине и других странах, а недавно побывал в Карабахе.

Его включили в список украинского «Миротворца» за одностороннее информационное обеспечение аннексии Крыма и войны на Донбассе.

Журналисты Никита Недаверкау, Эвика Отто, Ольга Ивашенко и заместитель главного редактора Инна Качаткова недавно покинули "Комсомольскую правду".

Из «Комсомолки» на днях ушли журналисты Никита Недоверков, Эвика Отто, Ольга Ивашенко и заместитель главного редактора Инна Кочеткова.

В августе в газете уже меняли главного редактора. Тогда приехала руководить газетой Марина Бунакова, бывший редактор КП в Хабаровске.

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