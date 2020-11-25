Экономист: Отключение от SWIFT станет бомбой для режима 24 25.11.2020, 10:23

12,544

Экономические санкции против нелегитимной власти будут расширяться.

Экономист Алесь Алехнович, представитель Светланы Тихановской по экономическим реформам, в интервью «Радыё Свабода» рассказал, почему и в Европе, и в Беларуси изменилась мысль о необходимости экономических санкций, и объяснил, чем грозит отключение страны от системы SWIFT.

- Какова ваша позиция насчет возможности введения экономических санкций против белорусского режима? В каких сферах вы считаете необходимыми эти санкции, в каких масштабах? Должны ли они касаться только предприятий, непосредственно связанных с режимом, или они должны быть шире, структурнее?

- Нелегитимный режим, который сегодня захватил власть в Беларуси, ведет, по сути, оккупационную политику. Масштаб репрессий против мирных граждан просто зашкаливает. Мы все должны защищать свой народ от репрессий. Разумеется, режим имеет монополию на использование вооруженной силы в стране, мы не можем противостоять ОМОНу, спецназу или армии.

Поэтому мы ищем другие механизмы легального давления на режим. Для того, чтобы добиться тех четырех требований, которые озвучивают участники протестов, стачкомы, широкая общественность — прекратить репрессии, освободить политзаключенных, наказать преступников, провести новые свободные выборы.

Международные экономические санкции, о которых вы спросили, — это лишь один из элементов давления. Есть еще внутренние санкции — например, отказ от приобретения товаров и услуг тех предприятий, которые поддерживают режим. Это и персональные санкции против тех, кто фальсифицировал выборы, ректоров, которые увольняли студентов по политическим мотивам, директоров государственных предприятий, которые увольняли своих сотрудников по политическим мотивам, руководителей силовых структур, идеологов, сотрудников государственной пропаганды, которые лгут и разжигают вражду. Это и забастовки на предприятиях, информационные кампании.

Но мы имеем и позитивную повестку дня, мы не только работаем над давлением на режим, но и создаем программы поддержки для пострадавших, и программы экономической поддержки для демократической Беларуси, которые начнут действовать сразу после решения политического кризиса.

- Долгие годы вопрос экономических санкций воспринимался даже среди оппозиционных политиков и аналитиков весьма неоднозначно. Говорилось о том, что санкции могут нанести ущерб не только приближенным к власти бизнесменам, но и обычным людям. Изменилась ли сейчас эта логика, есть ли сейчас определенное единство в отношении этой темы?

- Действительно, даже у меня мысль была другая еще 10 и 5 лет назад. Однако ситуация изменилась, и сейчас все больше понимания, что нужно противодействовать власти, в том числе посредством экономических санкций. Во-первых, потому что уровень и массовость репрессий несравнимы ни с чем, что было раньше — издевательства, пытки, убийства. Кроме этого, власти сами уничтожают белорусскую экономику, закрывают малый бизнес, который присоединился к общенациональной забастовке 26 октября. Часть бизнесменов и граждан вынуждены эмигрировать.

Поэтому мнения экспертов и политиков сейчас консолидировались вокруг того, что санкции против режима нужны. Вопрос в том, как наиболее эффективно и правильно это сделать, чтобы минимизировать последствия для людей.

Сильным толчком, который изменил мнение многих политиков на Западе, стало убийство Романа Бондаренко. После этого убийства и в целом за последнее время очень много белорусов призывают к введению экономических санкций против режима.

- А не высказывается ли обратная мысль — что введение настоящих экономических санкций может еще больше озлобить режим?

- Уже уровень репрессий настолько высок, что трудно представить, что означает «озлобление». Массовое использование оружия против людей? Мне трудно представить, что репрессии можно увеличить, по сравнению с тем, что есть, когда власти в течение дня могут задержать свыше тысячи человек.

Надо понимать, что развертывание санкций — это постепенный и пошаговый процесс. Сначала идет непризнание власти, ее легитимности. Мы этот этап прошли, большинство стран Европы, США, Канада не признали легитимность действующей власти. Следующий этап — персональные санкции против отдельных чиновников, это тоже уже есть. Третий этап-это уже точечные экономические санкции, в том числе замораживание сотрудничества с государственными предприятиями, замораживание счетов этих предприятий за рубежом.

Мы только начинаем этот третий этап. Еврокомиссия сейчас детализирует пакет экономических санкций, этот процесс продолжается. Если репрессии будут продолжаться, а точечные экономические санкции не будут давать результатов, то возможен переход к более глобальным санкциям, полусекторальным — например, запрет финансирования государственных банков, либо даже секторальным (отключение Беларуси от системы SWIFT).

- Иногда говорят, что Запад может очень быстро обвалить белорусскую экономику, если перестанет, например, покупать белорусские нефтепродукты. Это действительно был бы обвал белорусского бюджета процентов на 30, не меньше. Может ли дойти до такого?

- Экспорт нефти и нефтепродуктов из Беларуси в 2019 году составил почти 6 миллиардов долларов, и отчасти это экспорт в страны или через страны Евросоюза. Поэтому, действительно, даже один такой санкционный шаг очень сильно и быстро ударил бы по экономике. Ведь Беларусь не может эффективно перенаправить эти потоки куда-то в другие регионы. И я думаю, что угроза таких санкций могла бы изменить репрессивную политику режима внутри Беларуси.

- Однако может ли угроза реальных экономических санкций прекратить репрессии в Беларуси? До сих пор Минск, кажется, просто не верит, что Запад может пойти на реальные экономические, а не только персональные санкции.

- Раньше в отношении Беларуси экономических санкций со стороны Евросоюза, по сути, не было. Сейчас ситуация другая. В странах Евросоюза есть консенсус по поводу того, что необходимо реагировать на ту оккупационную политику, которую проводит режим в Беларуси. Евросоюз уже заявил о третьем пакете санкций, при этом подчеркнув, что больше ни один евро не попадет белорусским государственным органам власти.

А это довольно большие суммы. В 2019 году Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк реализовали либо начали реализацию в Беларуси проектов на 800 миллионов долларов. Например, на модернизацию дорожной инфраструктуры, городских очистных станций, энергетические и экологические проекты. Это проекты долгосрочные, которые действительно способствуют улучшению жизни белорусов. Около 30 миллионов евро составляла грантовая (безвозмездная) помощь Беларуси со стороны Еврокомиссии. Теперь этих денег не будет. Поэтому это экономическое давление уже ощутимо. И если репрессии в Беларуси будут продолжаться, то экономические санкции будут расширяться и углубляться.

- Отдельные дискуссии вызывает идея с отключением Беларуси от банковской системы SWIFT. Поясните, что это отключение может означать на практике?

- SWIFT — это наиболее популярная система международных платежей. Ее отключение вело бы к блокаде различных международных переводов, и по импорту-экспорту, и по частным тратам граждан. Это очень серьезно, и в международной практике случается крайне редко. В мире это произошло с Ираном и Северной Кореей. Для Беларуси это очень далекая перспектива, я бы не сказал, что это вопрос ближайшего времени.

Отключение SWIFT-это как ядерная бомба в банковской сфере. Это может использоваться в самую последнюю очередь, когда все другие механизмы уже не работают. Имею в виду, что если белорусский режим еще усилит репрессии, то нельзя исключить и такой шаг. Это должно оставаться как угроза для режима и как защита для белорусского общества. Ведь то самое ядерное оружие для многих стран - не для того, чтобы его использовать, а для того, чтобы его никто не смог применить. Поэтому угроза отключения Беларуси от SWIFT-в некотором смысле такая защита.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».