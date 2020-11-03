Алексей Навальный рассказал, как именно рухнет режим Лукашенко 2 3.11.2020, 14:32

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Алексей Навальный

Российский политик назвал два главных механизма протеста на этом этапе.

В рамках проекта, в котором основатель телеграм-канала «Нехта» Степан Путило беседует с известными общественными и политическими деятелями о белорусских событиях, вышло интервью оппозиционного российского политика Алексея Навального.

Издание kyky.org публикует главные цитаты Навального.

«Первым делом поинтересовался, что происходит в Беларуси»

«Был период, когда я уже вышел из комы [после отравления], но я еще не вставал с кровати, не совсем адекватно воспринимал реальность. И я могу сказать спасибо Александру Григорьевичу Лукашенко, потому что первый мой смех, связанный с выходом из комы, был как раз благодаря ему. Жена включила мне ту самую запись — перехваченный разговор Билла и Тома [на самом деле Майка и Ника — ред.], связанный с моим отравлением, — и в какой-то момент я на всю палату засмеялся веселым, радостным смехом. Когда я уже начал соображать, на самом деле соображать, конечно, я первым делом поинтересовался, что происходит в Хабаровске и что происходит в Беларуси».

«Я уверен в победе белорусов»

«Самое досадное, что сейчас в России многие деятели ноют: «Ну вот, как же так? Боже мой! Вы представляете, уже два месяца люди [в Беларуси] ходят, а по-прежнему ничего не добились!»... Но 26 лет человек устраивал авторитарный режим, устроил его, полностью контролирует выборы, телевидение, суды, вообще все. И то, что мы видим сейчас, — это совершенно потрясающее изменения, которые происходят. И обратно это уже вернуть в ту точку, четыре месяца назад, абсолютно, конечно, невозможно. В Беларуси происходит революция, изменение сознания. Совершенно точно: впереди еще большой, непростой путь, но я уверен в победе белорусов. И я абсолютно восхищен всеми людьми, которые выходят на улицы, которые участвуют в забастовках. Восхищен тем, как действуют лидеры, Тихановская; восхищен стойкостью тех людей, которые сидят. Поэтому я считаю, моментальной победы не произошло, к сожалению: хотелось бы выйти один раз на улицу — и сразу победить; но, безусловно, это спираль, которая идет вверх, а вверху будет победа».

«Сама жизнь выталкивает на улицу»

«То, что происходит в Беларуси, — это беззаконие, помноженное на десять. А протесты — это уже следствие: люди не хотят и уже не могут в какой-то момент это терпеть. Наверное, здесь большое влияние имеет поколенческий сдвиг. Совершенно очевидно, что огромное количество людей младше 30 лет понимают, что из-за Лукашенко у Беларуси нет никакого будущего, поэтому... Опять же: сама жизнь выталкивает их на улицу. Люди понимают, что участвовать в протестах — это важнее всего сейчас: это важнее, чем идти на работу, важнее, чем учиться, чем делать любое дело, потому что твое участие в протесте определяет твою дальнейшую судьбу. А с Лукашенко никакого будущего нет».

«Кремль реализовывал сценарий Лукашенко, а сейчас увидел, что это приведет к краху»

«Я думаю, что Кремль не испытывает никаких особенно теплых чувств непосредственно к нему [Лукашенко], однако же для Путина совершенно убийственно, если белорусы сейчас в результате революции — мирной, как мы наблюдаем, — все-таки смогут отстранить его от власти. Потому что для всей России это будет сигнал. Давайте честно скажем: казалось, что везде произойдут революции, везде, но только в Беларуси никогда ничего не случится. И то, что сейчас в стране, где максимальный уровень тоталитаризма (ну, где-нибудь в Туркмении, наверное, еще больше, на территории бывшего Советского Союза, но Лукашенко, безусловно, — один из лидеров), то, что эти события происходят в Беларуси, — это что-то ужасное для Кремля. Они же реализовывали его сценарий. И сейчас они увидели, что этот сценарий приведет к краху, приведет к революции самых терпеливых людей на свете».

«Лукашенко играет со всей своей элитой в игру «Кто кого переупрямит»

«Они [представители силовых структур, судьи] понимают, что это [безнаказанность] не может быть навсегда. Но они делают все возможное, и их уже в каком-то смысле охватил такой градус отчаяния. Они же видят, что страна выходит из-под контроля. Да, с формальной точки зрения суды за ними, телевидение за ними, в кабинеты протестующих не пустили. Но улица абсолютно находится за протестующими, и это может продолжаться какое-то время. Но, опять же, ни Лукашенко, ни его власть, ни чиновники, ни судьи — они никогда не вернутся в ту точку, когда существует некий консенсус, что это нам не нравится, но как бы оно вроде законно. Сейчас все понимают: да, власть у них за счет силы, но это абсолютно незаконно. Поэтому, я думаю, сейчас Лукашенко вместе со всей своей элитой (которой не так много на самом деле) — они играют в игру «Кто кого переупрямит». Поэтому важнейшая задача — не уйти, не разочаровываться, не слушать нытиков, которые говорят: «Ой протест сдулся», «Ой, как же так, мы снова не свергли его». Просто это сейчас тяжелая работа, которая даст большой выигрыш — новую нормальную жизнь».

«Люди, которые вцепились в кресла, боятся в десять раз больше»

«Лукашенко не понимает, что нужно делать. За эти 26 лет власть деградировала, люди вокруг него деградировали, и он делает довольно безумные поступки, потому что просто не понимает, что делать. Вот он видит, что [протестует] молодежь, — и обозлился на всю молодежь. И ведет в принципе широкомасштбаную войну с беларуским народом, с целыми поколениями беларуского народа. Он заявил, что не будет признавать дипломы, будет отчислять [студентов]. При этом всем понятно, что ты можешь как-то идеологически с кем-то бороться, кто не разделяет твои взгляды, — но твоя попытка бросить вызов и объявить войну всем молодым обречена на провал в любом случае. Он просто вцепился во власть и делает хаотические движения. Нужно очень хорошо понимать: очень страшно стоять на митинге, когда в тебя стреляют резиновыми пулями и могут тебя избить, — но те люди, которые вцепились в кресла, в кабинеты, боятся в десять раз больше. Поэтому они делают эти странные, идиотские поступки».

«Режим рухнет именно таким образом»

«Главными механизмами на этом этапе являются уличные протесты и забастовки. Мы видели, что их комбинация рано или поздно ломает любого диктатора. Забастовки, которые сначала вспыхнули, потом их вроде подавили в какое-то время, сейчас они снова начинаются — вот туда нужно инвестировать много-много усилий. Продолжаю убеждать всех, что всех не уволишь. Забастовка же хороша чем? Что она не такая страшная: всех уволить невозможно, особенно квалифицированного рабочего. Ну уволишь его — конвейер остановится. И в этом смысле даже, может быть, забастовка без объявления забастовки (итальянская забастовка) является весьма эффективным способом борьбы, потому что режим рухнет именно таким образом. Но самое главное — вера в себя и настойчивость. <...>

Нужно понимать, что беларуская революция еще очень-очень молодая. Она еще маленькая. Несколько месяцев — это очень маленький срок для того, чтобы сломать режим, который 26 лет он [Лукашенко] строил. Он 26 лет занимался тем, чтобы построить систему, которую нельзя сломать. Вот за два месяца ее не сломали, но, прямо скажем, очень сильно порушили. Страна уже совершенно другая».

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