«Гродно Азот»: бастуют самые квалифицированные работники 2 3.11.2020, 16:31

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Уволить их означает разрушить предприятие своими руками.

Об этом Telegram-каналу «Баста!» рассказал Андрей Ханевич, аппаратчик из цеха «Карбамид-3», председатель первички Белорусского независимого профсоюза на «Гродно Азот».

«Ситуация со штрейкбрехерами пока не прояснилась. Их привезли, разместили, но их никто не видел. Начнут проходить инструктаж — станет известно больше, отдел подготовки кадров находится на территории. Начальники цехов принимать приезжих не хотят уже сейчас, боятся конфликта среди работников.

Конфликт в каком-то виде будет точно. Раньше у людей была возможность выйти на улицу, чтобы выразить свое недовольство. Теперь на улицу они выйти не могут, и оно копится внутри цехов. Работники просто присоединяются к стачке один за другим.

Администрация пытается сгладить ситуацию, понимает, что уволить двенадцать человек был очень плохой идеей. Раньше работники в стачке не приступали к работе, но были на рабочем месте, готовые отреагировать на нештатную ситуацию. Их назвали террористами и уволили с предприятия, но никем не заменили. Ну и кто причинил больше вреда?

Со вступивших в стачку собрали объяснительные, но пока не выносили решений. Администрация видит, что настроены на протест почти все производственные цеха, не только Аммиак-3 и Карбамид-4. Аммиак-4, цех олеума, ряд цехов на производстве капролактама — везде есть люди, которые настроены решительно.

В цеху АКиКАС администрация попыталась надавить на начальника цеха. Пошли на попятную, когда работники пообещали уволиться.

Руководство видит, что присоединяется к стачке именно сменный персонал, операторы, аппаратчики, самые квалифицированные рабочие, заменить которых некем. Уволить их означает разрушить предприятие своими руками. Тянут время.

А профсоюз пока готовит документы для исков к предприятию от уволенных за стачку», — рассказал Андрей Ханевич.

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