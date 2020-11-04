Выборы президента США: Байден и Трамп идут почти вровень 1 4.11.2020, 9:49

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Кандидат от Республиканской партии побеждает в ключевых штатах.

Президент США Дональд Трамп значительно сократил отставание по числу выборщиков от своего соперника Джо Байдена. Об этом свидетельствуют прогнозы телеканала Fox News (перевод - lenta.ru).

Согласно предварительным данным на 09:40 по минскому времени, Джо Байден получит поддержку 224 выборщиков, Дональд Трамп — 213 выборщиков. Для победы необходимо как минимум 270 выборщиков. Трамп побеждает в 3-х из 4-х ключевых штатов: Мичигигане, Пенсильвании, Висконсине. Байден лидирует из них только в Аризоне.

По анализу голосования в ключевых штатах и сравнению результатов с 2016 годом аналитики предсказывают победу Дональду Трампу.

Ранее сообщалось, что подсчет итогов выборов президента США затянется, вероятнее всего, на несколько дней. Известно, что власти Висконсина заявили, что не объявят результаты сегодня вечером. В Мичигане госсекретарь штата предупредил о необходимости еще суток для подсчета голосов. Аналогичная ситуация в Пенсильвании, где голоса могут считать несколько дней, что может затянуть процесс объявления победителя на несколько дней.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.

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