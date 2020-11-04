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В Витебске появился бело-красно-белый флаг длинной на восемь этажей

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  • 4.11.2020, 15:21
  • 4,158
В Витебске появился бело-красно-белый флаг длинной на восемь этажей

Фотофакт.

На 22-этажном доме на проспекте Черняховского в Витебске повесили белые и красные полосы ткани в виде исторического белорусского флага. Снимки многоэтажки с БЧБ-полотнищем опубликовали городские телеграм-каналы, пишет tut.by.

Бело-красно-белые полосы появились на центральной — 22-этажной, части дома № 44 на проспекте Черняховского. Они растянуты на восемь этажей.

Это первое такое масштабное появление БЧБ-символики на высотных домах в Витебске.

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