В Витебске появился бело-красно-белый флаг длинной на восемь этажей

В Витебске появился бело-красно-белый флаг длинной на восемь этажей2
- 4.11.2020, 15:21
- 4,158
Фотофакт.
На 22-этажном доме на проспекте Черняховского в Витебске повесили белые и красные полосы ткани в виде исторического белорусского флага. Снимки многоэтажки с БЧБ-полотнищем опубликовали городские телеграм-каналы, пишет tut.by.
Бело-красно-белые полосы появились на центральной — 22-этажной, части дома № 44 на проспекте Черняховского. Они растянуты на восемь этажей.
Это первое такое масштабное появление БЧБ-символики на высотных домах в Витебске.