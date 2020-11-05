Выходцы из Беларуси призвали премьер-министра Израиля поддержать протестующих белорусов 5.11.2020, 11:48

2,528

Акция поддержки на площади Ицхака Рабина в Тель-Авиве

Обращение подписали несколько десятков деятелей науки, культуры и спорта Израиля.

Представители сообщества «Беларусы в Израиле» обратились к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с призывом выступить от лица государства Израиль против насилия в Беларуси и поддержать протест народа Беларуси против диктаторского режима Лукашенко. Обращение подписали несколько десятков деятелей науки, культуры и спорта.

«Беларусы в Израиле» передали текст обращения сайту Charter97.org

- Мы, представители сообщества «Беларусы в Израиле» , глубоко обеспокоены ситуацией в Беларуси. На протяжение трех месяцев после президентских выборов 09.08.2020 в стране происходят вопиющие репрессии против мирных граждан. Эти репрессии коснулись, в том числе, нескольких граждан Израиля, а также еврейской общины в Беларуси.

Граждане Израиля Александр Фруман, Артем Пронин, Артем Борисевич, Анна Сиротина, гостившие в Минске, были задержаны милицией, избиты и провели несколько дней в СИЗО в нечеловеческих условиях. Израильское посольство в Минске не только не сразу откликнулось на их обращение о помощи, но до сих пор замалчивает эти случаи, так же как и МИД Израиля. Это возмутительное

уклонение МИДа Израиля от важнейшей своей функции — защищать своих граждан за рубежом!

21.10.2020 в Слуцке были задержаны, посажены в тюрьму, а затем оштрафованы семь человек, возлагавшие цветы у памятника евреям, погибшим в гетто во времена Холокоста. Посольство Израиля в Минске проигнорировало и этот вопиющий факт!

16.08.2020 мы подали петицию в МИД Израиля с требованием признать официальные результаты выборов в Беларуси недействительными и осудить насилие против мирных граждан в стране. В Израиле проживает около 120000 выходцев из Беларуси, петицию подписало 5000 из них. Ответа МИД мы до сих пор не получили.

Израиль — страна, построенная выжившими в Холокосте и их потомками. История учит нас, что страшные события середины 20 века произошли на фоне мирового молчания. Сегодня мир изменился. Большинство лидеров демократических стран Европы и Америки открыто выступили против режима Лукашенко и поддержали народный протест в Беларуси. Среди стран, признавших Лукашенко, Сирия, Иран, Туркменистан, Венесуэла. С какими из этих стран Израиль хочет ассоциироваться?

Господин премьер-министр, мы знаем о ваших личных успехах как главы государства во внешней политике. Вы много делаете для поддержания имиджа нашей страны как единственной демократии на Ближнем Востоке. Мы призываем вас выступить против насилия в Беларуси и поддержать лидеров народного протеста во главе со Светланой Тихановской.

Выходцы из Беларуси внесли большой вклад в становление и развитие государства Израиль. В Беларуси родились отец современного иврита Элиэзер Бен Йехуда, президенты Хаим Вайцман, Зальман Шазар, Шимон Перес, премьер-министр Менахем Бегин, раввин Шнеур Зальман, многие другие выдающиеся представители еврейского народа, включая вашего деда раввина Натана Милейковского. В это трудное для Беларуси время мы призываем Вас поддержать свободолюбивый народ Беларуси!

С уважением, инициативная группа сообщества «Беларусы в Израиле»:

Ирина Гуревич, Борис Суходрев, Лариса Ловцов, Ян Городков, Александр Фруман, Ира Илатов, Юрий Айзенберг.

А также общественнные деятели, представители науки, культуры и спорта (выходцы из Беларуси):

Александр Гельфанд — председатель иерусалимского отделения Союза ветеранов;

Леонид Смиловицкий — доктор исторических наук, руководитель проекта «История евреев;

в Беларуси» в Центре диаспоры Тель—Авивского университета;

Захар Шибеко — доктор исторических наук, заслуженный профессор ТА университета;

Ян Шеминский — доктор исторических наук, заслуженный профессор Еврейского университета в Иерусалиме;

Роман Гершзон — кандидат геолого-минералогических наук, публицист;

Яков Басин — историк, публицист, исследователь Холокоста, правозащитник;

Леон Гершович — докторант ТА университета, исследователь еврейской культуры Беларуси;

Гершон Трестман — писатель, поэт, обладатель медали им. А. Эйнштейна «За выдающиеся достижения в области литературы». Лауреат литературной премии им. Ю. Штерна;

Виктор Гин — поэт и драматург, лауреат премии Союза писателей Израиля, автор слов многих популярных советских песен;

Геннадий Бабицкий — режиссер, сценарист, лауреат Международных конкурсов;

Евгений Руман — режиссер, сценарист, обладатель премии за выдающиеся достижения в создании израильского кино;

Александр Баршай — журналист, публицист, заслуженный деятель культуры Кыргызстана;

Евгений Брестовицкий — журналист;

Алексей Гурьев — радиоведущий;

Илья Аксельрод — теле-радиоведущий, стендапист;

Анна Розина — сценарист, радиоведущая;

Аркадий Крумер — руководитель Международного центра культуры «Израиль—Беларусь»;

Валерий Панов — художественный руководитель театра балета Панова;

Аркадий Духин — музыкальный продюсер, солист культовой рок—группы «Друзья Наташи»;

Евгения Додина — актриса, обладательница премии «Актриса года» израильского театра в 2003 и 2004 годах, зажгла факел на горе Герцль в 61—й День независимости Израиля;

Анна Хитрик — актриса театра и кино, лауреат международных театральных фестивалей;

Сергей Руденя — актер театра и кино, музыкант;

Дмитрий Ловцов — солист израильской оперы;

Тамара Варвашеня — солистка оперы, лауреат международных конкурсов;

Ирэна Котвицкая — фолк—певица, композитор, этномузыколог. Автор международных проектов в сфере музыкального искусства. Обладательница диплома Евросоюза за вклад в развитие пограничного региона Беларусь—Польша;

Дмитрий Петровский — певец, композитор;

Борис Штерн — поэт и музыкант;

Aртем Гурский — 3-кратный чемпион мира и 7-кратный чемпион Европы по трационному каратэ, победитель «Маккабиады 2017», руководитель клуба каратэ «Сэймэй»;

Яков Фердман — тренер сборной Израиля по фехтованию, лауреат премии министерства алии и абсорбции 2019 года. Почетный житель города Маалота;

Борис Подокшик — национальный тренер по греко—римской борьбе;

Шломо Верхлин — главный судья израильской федерации тайского бокса;

Владимир Канцлер — участник чемпионата мира по рукопашному бою, руководитель боксерского клуба «Маккаби—Нетания».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».