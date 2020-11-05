У «Белпочты» проблемы: по всей стране прекращены выдача и прием отправлений 5 5.11.2020, 15:45

6,877

Также перестал открываться фирменный сайт, не отвечает колл-центр.

Сегодня днем отделения «Белпочты» перестали обслуживать посетителей. Также перестал открываться фирменный сайт, не отвечает колл-центр. Читатели onliner.by информируют, что учреждения открыты, но получить или отправить что-либо невозможно. Сотрудники лишь говорят, что «сломалась программа».

Первые сообщения о «поломке» белорусской почты стали поступать из Минска. Минчанин Анатолий рассказывает, что не смог отправить документы в отделении на улице Коржа, отправился на проспект Дзержинского, но и там успеха не добился.

Похожие сообщения поступают из других городов.

— Обратитесь попозже, — говорят гомельские почтовики. — Это что-то в Минске произошло. Сейчас во всех отделениях такое...

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».