Байден догоняет Трампа в ключевом штате Джорджия 3 6.11.2020, 9:54

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Джо Байден

Фото: Drew Angerer/Getty Images

Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых.

Демократ Джо Байден догоняет республиканца Дональда Трампа в колеблющемся штате Джорджия. По итогам обработки 99% бюллетеней об этом уже сообщил телеканал Fox News.

Как сообщает источник, в Джорджии Трамп и Байден набрали по 49,4% голосов избирателей. При этом за Трампа проголосовали примерно на 665 человек больше, чем за Байдена (по данным CNN).

Ранее в Джорджии уже посчитали 95% бюллетеней. На основе этого голосования будут распределены 16 голосов Коллегии. Сейчас Трамп опережает Байдена на пол процента – 49,6% против 49,1%. За сутки Байден прибавил почти один процент к своему показателю. Начиная с 1996 года в штате побеждает исключительно кандидат от республиканцев.

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