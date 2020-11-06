Республиканцы раскритиковали заявления Трампа 6.11.2020, 11:10

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Однопартийцы действующего президента США заявили, что выборы проходят демократически.

Республиканцы раскритиковали заявления президента США Дональда Трампа о том, что демократы пытаются украсть у него победу на выборах, пишет "Немецкая волна".

"Подсчет каждого голоса лежит в основе демократии. Этот процесс часто бывает долгим, а тех, кто участвует в выборах, разочаровывает. Голоса будут подсчитаны. Если будут допущены нарушения, они будут расследованы и в конечном счете решение вынесет суд. Верьте в демократию, в нашу Конституцию и в американский народ", - написал в Twitter сенатор от штата Юта Митт Ромни.

"Каждый законный голос должен и будет учитываться как и всегда", - подчеркнул конгрессмен от штата Мичиган Пол Митчелл. Губернатор штата Мэрилэнд Ларри Хоган заявил, что комментарии президента "подрывают" демократический процесс в США.

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