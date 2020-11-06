Выборы президента США: Байден вырвался вперед в Пенсильвании 25 6.11.2020, 17:08

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Джо Байден

Победа в этом штате дает 20 выборщиков.

Кандидат на пост президента США от демократов Джо Байден вырвался вперед в ключевом штате Пенсильвания, сообщил телеканал CNN, пишет РБК.

После обработки примерно 95% бюллетеней у него 49,4% голосов, у действующего главы государства Дональда Трампа — 49,3%. Победа в этом штате дает 20 выборщиков. Лидерство в штате изменилось после подсчета в пятницу утром около 31 000 голосов из Филадельфии.

Ранее долго лидировавший Трамп упустил преимущество в Джорджии.

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