Выборы президента США: Байден вырвался вперед в Пенсильвании

Выборы президента США: Байден вырвался вперед в Пенсильвании25
- 6.11.2020, 17:08
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Победа в этом штате дает 20 выборщиков.
Кандидат на пост президента США от демократов Джо Байден вырвался вперед в ключевом штате Пенсильвания, сообщил телеканал CNN, пишет РБК.
После обработки примерно 95% бюллетеней у него 49,4% голосов, у действующего главы государства Дональда Трампа — 49,3%. Победа в этом штате дает 20 выборщиков. Лидерство в штате изменилось после подсчета в пятницу утром около 31 000 голосов из Филадельфии.
Ранее долго лидировавший Трамп упустил преимущество в Джорджии.