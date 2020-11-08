В Беларуси проходит Марш народовластия (Онлайн)6
- 8.11.2020, 12:31
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Люди вышли в центр Минска и других городов.
Сегодня в Беларуси проходит Марш народовластия. Люди вышли в центр Минска и других городов, чтобы показать, что именно они, а не узурпатор Лукашенко, являются единственной легитимной властью в стране.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша.
14:41 Люди идут небольшими группами по улице Богдановича, они скандируют «Пока мы едины — мы непобедимы».
14:40 «Верым, можам, пераможам!» - люди продолжают протестовать на проспекте Победителей.
14:35 Марш Народовластия продолжается. Люди в Минске собираются в большие и маленькие группы и передвигаются по центру города.
14:32 Жительницы Минска спонтанно вышли на Женский марш.
14:28 Жители Березовки вышли на цепь солидарности с участниками Марша.
14:24 Нина Багинская тоже вышла на Марш народовластия.
14:14 На Зыбицкой, Троицкой и Богдановича снова собираются протестующие! Белорусов не остановить!
14:08 В Минске большая колонна людей, минуя преграды со стороны силовиков, пошла от цирка на Богдановича.
14:04 Таймлапс огромной колонны на Богдановича: потрясающее видео.
13:59 Протестующие с Богдановича повернули на улицу Янки Купалы.
13:58 Жители Новогрудка тоже вышли на воскресную акцию.
13:56 Подкрепления с «Оливарии» прибывают в центр.
13:54 Еще одно видео многотысячной колонны на Богдановича.
13:47 Колонна из нескольких тысяч человек сформировалась возле Белой Вежи. Идет по Богдановича в сторону Немиги.
13:45 Колона людей идет по Машерова и скандирует «Жыве Беларусь!»
13:44 Огромная колонна с улицы Богдановича начала движение в сторону Немиги.
13:43 Большая колонна протестующих собралась и возле завода «Оливария» в Минске.
13:42 Протестующие собрались и возле гостиницы «Планета».
13:39 Еще одна большая группа протестующих сформировалась в Минске возле «Паруса».
13:35 Люди вышли на проезжую часть на пересечении Тимирязева и Кальварийской.
13:34 Большая колонна демонстрантов движется в сторону улицы Богдановича в Минске.
13:30 Еще одна группа протестующих перекрыла улицу Кальварийскую возле станции метро «Фрунзенская».
13:22 Много людей собралось на пересечении Сторожёвской и Машерова.
13:14 Большая колонна протестующих идет к Стеле по улице Тимирязева.
13:13 Колонна сформировалась. Люди движутся на проспекту Машерова.
13:10 На Романовской слободе водители блокировали проезд карателям.
13:02 Люди, собравшиеся у стелы, выходят на проезжую часть проспекта Машерова.
13:00 Еще одна колонна людей идет в сторону стелы по улице Сторожевской. Машины сигналят.
12:57 На Стеле уже собралось несколько тысяч человек. Люди в основном находятся на зеленой зоне у гостиницы «Планета».
12:56 Первые группы протестующих уже собрались на Стеле.
12:52 Минчане сплошным потоком стекаются к Стеле, скандируя «Жыве Беларусь!».
12:42 Люди продолжают стекаться на Стелу в Минске.
12:38 Жители Гродно также вышли на Марш. Горожане гуляют с бело-красно-белыми флагами. Первыми вышли жители микрорайона Девятовка.
12:30 Поток людей от Немиги к Стеле растет.
12:29 Сотни протестующих движутся в сторону Стелы по проспекту победителей в Минске.
12:28 К центру Минска активно стекаются ручейки людей. Горожане идут со всех сторон.