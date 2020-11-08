В Беларуси проходит Марш народовластия (Онлайн) 6 8.11.2020, 12:31

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Люди вышли в центр Минска и других городов.

Сегодня в Беларуси проходит Марш народовластия. Люди вышли в центр Минска и других городов, чтобы показать, что именно они, а не узурпатор Лукашенко, являются единственной легитимной властью в стране.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша.

14:41 Люди идут небольшими группами по улице Богдановича, они скандируют «Пока мы едины — мы непобедимы».

14:40 «Верым, можам, пераможам!» - люди продолжают протестовать на проспекте Победителей.

14:35 Марш Народовластия продолжается. Люди в Минске собираются в большие и маленькие группы и передвигаются по центру города.

14:32 Жительницы Минска спонтанно вышли на Женский марш.

14:28 Жители Березовки вышли на цепь солидарности с участниками Марша.

14:24 Нина Багинская тоже вышла на Марш народовластия.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

14:14 На Зыбицкой, Троицкой и Богдановича снова собираются протестующие! Белорусов не остановить!

14:08 В Минске большая колонна людей, минуя преграды со стороны силовиков, пошла от цирка на Богдановича.

14:04 Таймлапс огромной колонны на Богдановича: потрясающее видео.

13:59 Протестующие с Богдановича повернули на улицу Янки Купалы.

13:58 Жители Новогрудка тоже вышли на воскресную акцию.

13:56 Подкрепления с «Оливарии» прибывают в центр.

13:54 Еще одно видео многотысячной колонны на Богдановича.

13:47 Колонна из нескольких тысяч человек сформировалась возле Белой Вежи. Идет по Богдановича в сторону Немиги.

13:45 Колона людей идет по Машерова и скандирует «Жыве Беларусь!»

13:44 Огромная колонна с улицы Богдановича начала движение в сторону Немиги.

Фото: tut.by

13:43 Большая колонна протестующих собралась и возле завода «Оливария» в Минске.

Фото: «Белсат»

13:42 Протестующие собрались и возле гостиницы «Планета».

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

13:39 Еще одна большая группа протестующих сформировалась в Минске возле «Паруса».

13:35 Люди вышли на проезжую часть на пересечении Тимирязева и Кальварийской.

13:34 Большая колонна демонстрантов движется в сторону улицы Богдановича в Минске.

13:30 Еще одна группа протестующих перекрыла улицу Кальварийскую возле станции метро «Фрунзенская».

Фото: «Наша Ніва»

13:22 Много людей собралось на пересечении Сторожёвской и Машерова.

13:14 Большая колонна протестующих идет к Стеле по улице Тимирязева.

13:13 Колонна сформировалась. Люди движутся на проспекту Машерова.

13:10 На Романовской слободе водители блокировали проезд карателям.

13:02 Люди, собравшиеся у стелы, выходят на проезжую часть проспекта Машерова.

13:00 Еще одна колонна людей идет в сторону стелы по улице Сторожевской. Машины сигналят.

12:57 На Стеле уже собралось несколько тысяч человек. Люди в основном находятся на зеленой зоне у гостиницы «Планета».

12:56 Первые группы протестующих уже собрались на Стеле.

Фото: onliner.by

12:52 Минчане сплошным потоком стекаются к Стеле, скандируя «Жыве Беларусь!».

12:42 Люди продолжают стекаться на Стелу в Минске.

Фото: «Наша Ніва»

12:38 Жители Гродно также вышли на Марш. Горожане гуляют с бело-красно-белыми флагами. Первыми вышли жители микрорайона Девятовка.

12:30 Поток людей от Немиги к Стеле растет.

12:29 Сотни протестующих движутся в сторону Стелы по проспекту победителей в Минске.

12:28 К центру Минска активно стекаются ручейки людей. Горожане идут со всех сторон.

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