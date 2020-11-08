Ливия увеличила добычу нефти в десять раз 8.11.2020, 14:21

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Это может обвалить цены на рынке.

Добыча нефти в Ливии превысила уровень 1 млн баррелей в сутки. Об этом в субботу сообщается на странице ливийской Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) в «Фейсбуке», пишет finanz.ru.

«Национальная нефтяная корпорация сообщает, что ей удалось увеличить добычу до 1 036 035 баррелей нефти в сутки», - говорится в публикации. В NOC добавили, что не уверены в том, что сумеют поддерживать суточную добычу на текущем уровне и рассматривают возможность сокращения или полной остановки добычи в случае необходимости.

26 октября NOC объявила о возобновлении добычи на всех нефтяных месторождениях страны, а также о возобновлении экспорта сырья со всех наливных портов. 31 октября глава ливийской Национальной нефтяной корпорации Мустафа Саналла сообщил в интервью агентству Блумберг, что нефтедобыча в стране достигла уровня 800 тыс. баррелей в сутки. Он также отметил, что Ливия планирует достичь уровня добычи в 1,3 млн баррелей в сутки в начале 2021 года.

Из-за противоборства двух режимов власти в Ливии нефтяная отрасль в стране работает нестабильно. В начале этого года прекратили работу главные наливные терминалы страны, был введен режим форс-мажора в связи с невозможностью выполнения своих контрактных обязательств.

Ливия, входящая в ОПЕК, обладает крупнейшими в Африке запасами углеводородного сырья. До разгоревшейся в стране в 2011 году гражданской войны она являлась 12-м по значимости экспортером нефти в мире, добывая 1,6 млн баррелей в сутки.

В Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа в Триполи и пользующийся поддержкой Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара временный кабинет на востоке страны. В начале сентября 2020 года производство в Ливии не превышало 100 тыс. баррелей в сутки, однако оно резко возросло после снятия Хафтаром блокады с портов.

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