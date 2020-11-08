Байден поговорил со спикером Пэлоси после объявления о победе на выборах 1 8.11.2020, 16:31

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Новоизбранный президент США считает, что стране пришло время объединиться.

Новоизбранный президент США Джо Байден уже созвонился со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси, сообщает "Гордон".

Что именно Байден обсуждал с Пэлоси, неизвестно. Байден также успел поговорить со старшим сенатором США от штата Нью-Йорк, лидером демократов Чаком Шумером. При разговоре Шумер вышел на улицу и дал услышать голоса жителей Бруклина, празднующих победу демократа.

По информации CNN, Байден направил письмо о своих следующих шагах тем, кто поддерживал его на выборах. В нем сказано, что после завершения избирательной кампании пора оставить гнев и резкую риторику позади и стать единой нацией.

Пора всей Америке объединиться и вылечиться, отметил Байден.

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