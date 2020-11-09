На БелАЭС случилось ЧП 12 9.11.2020, 18:43

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Фото: Getty Images

Первый блок Островецкой АЭС перестал вырабатывать мощность.

В понедельник утром в сети появилась информация о том, что в воскресенье первый блок Белорусской АЭС перестал вырабатывать мощность, турбина остановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения. В течение всего понедельника tut.by ожидал официального комментария от БелАЭС.

— Причина остановки — взрывы нескольких трансформаторов напряжения (они предназначены для измерения напряжения в силовых электрических цепях) на одном из агрегатов, связанных с генератором. Формально ничего из ряда вон выходящего не произошло, аналогичное происшествие случалось на Ленинградской АЭС, но расследование, восстановление схемы выдачи мощности и повторная наладка займет много времени, — написал источник.

По его информации, к производителю трансформаторов будут гарантийные претензии. Но в ближайшее время станция энергию вырабатывать не будет.

В конце дня в Минэнерго сообщили, что на первом энергоблоке Белорусской АЭС продолжается этап «Энергетический пуск». «Данный этап предусматривает режимы работы энергоблока на различных уровнях мощности (до 500 МВт), а также проверку устойчивости работы энергосистемы при неоднократном ее понижении».

— В ходе проводимых испытаний, в соответствии с программой данного этапа, выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования. Работы по замене данного оборудования осуществляются согласно технологическому регламенту. В настоящее время на энергоблоке проводятся испытания и работы в соответствии с этапной программой. Все технологические системы функционируют в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Напомним, в минувшую субботу Лукашенко открыл БелАЭС в Островце, дав разрешение на подъем электрической мощности энергоблока до 400 МВт в соответствии с этапной программой.

То есть в субботу реактор первого энергоблока работал на мощности 40%. В соответствии с программами испытаний мощность энергоблока должна поэтапно повышаться до проектной — 1190 МВт. Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока планируется в первом квартале 2021 года.

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