Власть Лукашенко ослабла до критического уровня 12 1.12.2020, 10:23

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Он буквально висит на волоске.

Уличные протесты остаются славной и самой зрелищной страницей белорусской революции . Тем более, нет никаких сомнений, что, пока Лукашенко сидит в центре Минска во Дворце независимости, марши сотен тысяч граждан республики обязательно вернутся, пишет на сайте politoboz.com российский политолог Андрей Суздальцев:

— В течение трех месяцев уличные протесты с успехом расшатывали и разваливали устои белорусского авторитаризма, демонстрировали всему миру жестокость и трусость Лукашенко, его ненависть к собственному народу и нелегитимность шестого президентского срока. Уличные протесты стали причиной международной изоляции правящего в Беларуси режима и поставили перед российским руководством вопрос об эффективности проводимой два десятка лет политики строительства «союзного государства» с Лукашенко.

Протесты продемонстрировали, с одной стороны, наличие огромного цивилизационного раскола в белорусском обществе, а с другой стороны - раскрыли фашистскую сущность созданной в Беларуси государственной системы. Марши позволили говорить о народном характере белорусской революции, а ненасытный кровавый террор властей закрыл перспективы какого-либо диалога с Лукашенко.

Основой протестов стал Минск, впервые в истории этого многострадального города, названия его улиц и площадей сейчас прекрасно знают миллионы людей во всем мире.

Именно в Минске сформировался основной и самый массовый отряд белорусской революции, фактически, если говорить военным языком, десяток дивизий ополчения или Сопротивления. Белорусская столица остается основным фронтом борьбы с фашистской хунтой силовиков во главе с Лукашенко. Автор этих строк в свое время писал, что новая власть в Беларуси куется во Фрунзенском районе Минска (район многочисленнее Гомеля), а также в Веснянке и Уручье.

За прошедшие месяцы протесты стали привычными, вошли в традиции белорусского народа, они стали школой общенациональной солидарности, и немалая часть населения ходила на них, чтобы почувствовать свое большинство, ощутить радость единства и поддержки. На автора этих строк сильное впечатление произвел пожилой мужчина, который увидел в окно разгон колонны и выскочил из квартиры в тапочках, чтобы открыть свой подъезд для бегущих от карателей людей (Каменная горка, 22 ноября 2020 года). Случаев такого рода солидарности огромное количество.

Минск рождает новую власть

Районные сети/ячейки/суполки сопротивления правящему режиму – единственная реальная угроза существующей власти. Фактически они являются личинками новой власти, которая придет не из сельских районов белорусских областей (витебские, брестские, могилевские и т.д.), а из городских окраин единственного белорусского мегаполиса, по политической формуле: «Минск рождает власть».

Но не факт, что это может произойти. Минск породил свой рыцарский орден из героев, которые каждую неделю, независимо от террора карателей и погоды, упорно демонстрирует, что протест не умер и режим обречен.

Новые лидеры уже есть. Они присутствуют в чатах, они законспирированы и их активно ищут белорусские спецслужбы. Приход карателей в районы, жилищные комплексы и буквально во дворы, где живут семьи, старики, жены и дети, поставил перед сопротивлением задачу дать отпор во что бы то ни стало. Отступать некуда…

Можно сказать, что несмотря на массу проблем, издержек конспирологии, страха и апатии, в минских районах идет очень трудный и сложный процесс формирования новой белорусской власти на совершенно национальной основе. Так рождается нация…

Нет причин для уныния

Самый тяжкий грех - отчаяние. Впасть в отчаяние означает не только совершить духовное самоубийство, но и предать своих близких, родных, товарищей, все, что дорого, включая Родину. Это значит оставить своих детей на растерзание убийцам из «сафари Эйсмонт».

Необходимо напомнить, что белорусскому народу несказанно «повезло»: он столкнулся в своей истории с отмобилизованным и безжалостным врагом, которому отступать некуда. Ради того, чтобы сохранить власть в своих руках, Лукашенко, не задумываясь, зальет кровью всю страну. Белорусам нужна победа над таким врагом, так как на 90% это будет победа над собой, над своим страхом, над стремлением уклониться от схватки, кем-то заслониться, чем-то оправдать свою пассивность.

Итак

Белорусский политический кризис продолжает развиваться. За четыре месяца Беларусь изменилась радикально. Из оазиса авторитаризма и пресловутой «стабильности» республика превратилась в огнедышащий вулкан политических протестов. Власть Лукашенко ослабла до критического уровня, она буквально висит на штыках силовиков и поддержке Москвы. При этом понятно, что и силовики не вечны, и они опираются опять-таки на Москву. Что дальше?

Автор этих строк изначально отвергал «конституционную реформу» в качестве выхода из политического кризиса. Лукашенко не способен к реформам. Остаются три сценария.

Первый: Москва оставляет Лукашенко один на один с белорусским народом. Силовики в этом случае, понимая, что за Лукашенко вакуум поддержки, немедленно уходят с улиц белорусской столицы. Итог режима понятен.

Второй вариант: все-таки появляется реальная и даже афишируемая коммуникация с вновь образовавшимся центром белорусского Сопротивления (понятно, что это не Тихановская). В этом случае действия белорусских силовиков будут идентичны первому сценарию, а последствия для правящего режима ужасными.

Есть и третий сценарий: впервые в своей тысячелетней истории власть в Беларуси берет Минск. Но тогда мы проснемся утром и увидим другую страну

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