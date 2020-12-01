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Google признал приложение для сна Loóna от белорусов «лучшим приложением» года

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  • 1.12.2020, 16:49
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Google признал приложение для сна Loóna от белорусов «лучшим приложением» года

Также GQ признал команду «бизнесменами года».

Google признал сервис для сна Loóna от команды разработчиков MSQRD «лучшим приложением года» — он появился в списке Best of 2020. Также Loóna попала в категорию Best Hidden Gem Apps, сообщает hrodna.life.

Мобильная платформа Google Play ежегодно определяет лучшие продукты в ряде номинаций. «Лучшая мобильная программа» (Best App) — чуть ли не самая престижная из них.

Приложение для сна Loóna появилось в AppStore в августе прошлого года, пишет dev.by. Сама команда называет Loóna гидом, который «отправит вас в ночное путешествие». Пользователь выбирает сцену, соответствующую своему настроению, а затем «раскрашивает волшебные локации» — и расслабляется. Loóna представляет собой комбинацию визуального ряда, звуковой атмосферы, взаимодействия с пользователем и storytelling. Всё вместе помогает создать условия для сна. Рейтинг приложения в Google Play — 4,4, в App Store — 4,9.

Также GQ Russia недавно признал команду разработчиков Loóna — Андрея Янчуревича, Дмитрия Дорина, Сергея Гончара и Евгения Невгеня «бизнесменами года».

Loóna — не развлекательное приложение, при его разработке они проводили исследования и консультировались с врачами, под этим всем есть медицинская база, объяснял на vc.ru Андрей Янчуревич.

Приложение особенно полезно для активных людей, которым сложно сосредоточиться, рассказывал Евгений Невгень. Например, он сам испытывает трудности с медитацией из-за того, что нужно сосредоточиться и думать о дыхании.

Евгений Невгень и Сергей Гончар — уроженцы Гродно и создатели приложения MSQRD (маскарад). Это сервис фото и видефильтров для селфи. В 2016 году приложение купил Facebook.

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