В Европарламенте обсудили международное расследование случаев гибели протестующих в Беларуси 2 1.12.2020, 22:49

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При расследовании преступлений режима Лукашенко может использоваться международное право.

В Европарламенте вновь обсуждали ситуацию в Беларуси с участием экспертов из международных организаций: в рамках заседания подкомитета по правам человека евродепутаты обменялись взглядами на международные усилия по расследованию случаев их нарушения в нашей стране, передает tut.by.

Заседание прошло во вторник, 1 декабря, с участием членов подкомитета по правам человека, комитета по международным отношениям и членов делегации по связям с Беларусью Европарламента.

В качестве приглашенных спикеров по видеосвязи выступали докладчик по Беларуси в рамках Московского механизма ОБСЕ Вольфганг Бенедек, спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марен, а также юрист-правозащитник, эксперт Международного комитета по расследованию пыток и антидискриминационного центра «Мемориал» Евгения Андреюк.

Вольфганг Бенедек вкратце рассказал о сути Московского механизма ОБСЕ, а также аспектах, которых он касается в случае Беларуси: фальсификации президентских выборов, а также нарушений прав человека — политического преследования, случаев насилия со стороны силовиков. По его словам, белорусское правительство отклонило предложения о сотрудничестве в рамках его деятельности, однако по итогам работы в октябре был подготовлен доклад, который был представлен общественности 5 ноября.

В качестве рекомендаций Бенедек говорил о необходимости проведения новых президентских выборов, основанных на международных стандартах и с привлечением независимых наблюдателей, прекращении преследования протестующих, освобождении всех политзаключенных, начале диалога властей Беларуси с представителями гражданского общества и Координационного совета оппозиции.

Особое внимание во время обсуждения привлекли рекомендации касательно расследования случаев гибели людей и насилия в отношении мирных протестующих, а также создания независимого международного органа по расследованию всех случаев насилия и нарушения прав для дальнейшего привлечения к ответственности виновных — большинство евродепутатов во время обсуждения согласились с тем, что необходимость в таких шагах давно назрела.

Анаис Марен в начале выступления подчеркнула, что говорит как независимый эксперт, а не как сотрудник ООН. Она вновь рассказала о ситуации в нашей стране и о незаконных с точки зрения международного права действиях белорусских властей, в том числе преследовании журналистов. Помимо прочего, Марен акцентировала внимание на плохих санитарных условия в местах содержания задержанных, заявив, что 80% лиц, находившихся под стражей, заразились там коронавирусом.

Евгения Андреюк поблагодарила депутатов Европарламента за резолюцию по Беларуси, принятую на прошлой неделе, и соболезнования близким Романа Бондаренко, а также упомянула о журналистке tut.by Катерине Борисевич и враче БСМП Артеме Сорокине, которые являются фигурантами уголовного дела и находятся под стражей. Также она рассказала о последних событиях в нашей стране: задержаниях на воскресных акциях и марше пенсионеров в понедельник, процессе по поводу надписи «Не забудем» и других.

Андреюк заявила о том, что правозащитные организации в Беларуси стараются собрать все данные о насилии со стороны властей, однако свидетели и жертвы часто опасаются за свою безопасность и отказываются давать показания на видео. По ее словам, необходимо создать платформу при Европарламенте, где можно было бы собирать свидетельства на условиях анонимности и защиты, работать с другими участниками, приглашать экспертов и давать оценку событиям в Беларуси.

Во время обсуждения евродепутаты высказывали мнение о недостаточности мер, которые до настоящего времени принимались структурами ЕС и странами-членами в отношении белорусских властей. Большая часть парламентариев поддержала предложение о начале международного расследования преступлений режима с привлечением экспертов для помощи в этой области. Некоторые высказывали надежду на скорейшее принятие европейского аналога «Акта Магнитского», с помощью которого расширение санкций в отношении нашей страны будет сильно упрощено.

Литовский депутат Андрюс Кубилюс подчеркнул, что при расследовании преступлений, о которых говорят в Беларуси, может использоваться международное право — из-за универсального характера ответственности за них. В пример он привел совладельца столичного цветочного магазина Максима Хорошина, который подал в Генпрокуратуру Литвы заявление об избиении белорусскими силовиками, что стало первым таким случаем в ЕС.

Шведский депутат Карин Карлсбро заявила о невозможности проведения чемпионата мира по хоккею в Беларуси. Ее соотечественник Давид Лега, основываясь на некоторых заявлениях белорусского руководства, допустил, что Александр Лукашенко может покинуть свой пост в следующем году, при этом парламентария интересовало, какие конкретные шаги международные структуры, такие как ЕС, ООН и ОБСЕ, могут предпринять в таком случае для поддержки прав человека в Беларуси.

Французский парламентарий Бернард Гетта считает, что для помощи в разрешении белорусского кризиса необходима миссия более высокого уровня, которая в том числе будет иметь возможность обсуждать проблему с российским президентом Владимиром Путиным.

Заместитель председателя комитета по международным отношениям Европарламента Урмас Паэт заявил, что смерть Романа Бондаренко свидетельствует, что мирные демонстранты в Беларуси находятся под угрозой. По его словам, руководство Беларуси различными способами борется с протестной активностью, в том числе оставляет без электричества и воды жилые кварталы, уничтожает муралы и символы. Как заявил депутат, белорусские власти при этом отказываются расследовать случаи насилия, поэтому нужны международные меры для расследования преступлений.

Напомним, 26 ноября Европарламент принял резолюцию по поводу продолжающегося нарушения прав человека в Беларуси, в частности убийства Романа Бондаренко. В документе содержалось заявление о непризнании официальных результатов президентских выборов 9 августа, требование полной заморозки финансового сотрудничества ЕС с властями нашей страны, призыв к Еврокомиссии увеличить помощь независимым СМИ и представителям гражданского общества и поддержать международное расследование преступлений, «совершенных режимом Лукашенко против народа Беларуси».

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