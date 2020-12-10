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Главы МИД Латвии и Литвы выступили в поддержку свободы СМИ в Беларуси

  • 10.12.2020, 9:24
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Главы МИД Латвии и Литвы выступили в поддержку свободы СМИ в Беларуси

Эдгарс Ринкевичс и Линас Линкявичюс выступили на Всемирной конференции по свободе прессы.

В поддержку свободы масс-медиа в Беларуси выступили главы внешнеполитических ведомств Латвии Эдгарс Ринкевичс и Литвы Линас Линкявичюс на Всемирной конференции по свободе прессы, организованной ЮНЕСКО и Министерством иностранных дел Нидерландов (9—10 декабря), сообщают naviny.by.

Ринкевичс, слова которого приводит пресс-служба его министерства, подчеркнул, что свобода СМИ и безопасность журналистов являются приоритетом внешней политики Латвии в сфере прав человека. Он призвал международное сообщество решительно реагировать на угрозы свободе масс-медиа, безопасности, здоровью и жизни журналистов.

«Мы хотели бы обратить особое внимание на драматическую ситуацию со СМИ в Беларуси», — сказал Ринкевичс и проинформировал аудиторию о том, что Латвия предлагает программы поддержки, обучения и лечения для пострадавших белорусских журналистов. Он призвал страны-единомышленницы усилить поддержку независимых СМИ в Беларуси.

«Свобода выражения мнений и свобода печати — краеугольный камень демократии, — подчеркнул и.о. министра иностранных дел Литвы Линкявичюс. — Таким образом, наш долг — обеспечить безопасную медиасреду, повысить безопасность журналистов и положить конец безнаказанности за преступления против них. Литва осуждает применение насилия и репрессий против журналистов».

Линкявичюс «еще раз напомнил международному сообществу об обеспокоенности ситуацией с правами человека в Беларуси», отмечается в сообщении МИД Литвы. Он призвал белорусские власти положить конец всем формам насилия в отношении журналистов, произвольным арестам и задержаниям, а также эффективно расследовать нарушения свободы СМИ.

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