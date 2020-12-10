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Флаг-феникс: как новая тактика довела лукашистов до отчаяния

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  • 10.12.2020, 10:45
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Флаг-феникс: как новая тактика довела лукашистов до отчаяния

Каждый день генерал-мороз помогает белорусским революционерам.

Наступившие в Беларуси морозы позволили революционерам успешно применять новую тактику партизанских акций, которые буквально ставят в тупик прислужников Таракана.

Национальные флаги теперь вмораживают в ледовую поверхность водоемов. «Снять» такой флаг очень трудно, а если лед тонкий - то и опасно.

Кроме того, в Беларуси появились флаги-фениксы: национальная символика, которую коммунальщики долго смывают со льда, проступает на нем снова.

Так, в Минске флаг на льду, который смывали вчера, сегодня утром снова появился на Свислочи.

В другом районе города появился еще один «замороженный» флаг, передает телеграм-канал vybory_smotri.

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