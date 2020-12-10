закрыть
10 декабря 2020, четверг, 13:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси просел внешнеторговый оборот товаров и услуг

1
  • 10.12.2020, 11:55
  • 2,482
В Беларуси просел внешнеторговый оборот товаров и услуг

У луканомики — все больше тревожных симптомов.

Экспорт товаров и услуг снизился на 13,9% до 29 млрд 854,3 млн долларов, импорт — на 18% до 28 млрд 74,3 млн долларов, пишут naviny.by.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило 1 млрд 780 млн долларов (в январе—октябре 2019 года положительное сальдо было 454 млн долларов).

Внешнеторговый оборот товаров в январе—октябре сократился на 16,8% до 46 млрд 955,6 млн долларов. Экспорт товаров снизился на 15,4% и составил 22 млрд 786,3 млн долларов, импорт — на 18% до 24 млрд 169,3 млн долларов. Отрицательное сальдо торговли товарами составило 1 млрд 383 млн долларов (в январе—октябре 2019 года — минус 2 млрд 568,2 млн долларов).

Внешнеторговый оборот услуг за 10 месяцев 2020 года снизился на 12,2% до 10 млрд 973 млн долларов. Экспорт услуг уменьшился на 8,9% и составил 7 млрд 68 млн долларов, импорт — на 17,5% до 3 млрд 905 млн. Положительное сальдо составило 3 млрд 163 млн долларов против 3 млрд 22,2 млн в январе—октябре 2019-го.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки Валерий Карбалевич
Потому что партизаны
Потому что партизаны Владимир Халип
Санкции должны быть сильными и чувствительными
Санкции должны быть сильными и чувствительными Татьяна Новикова
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров Григорий Меламедов