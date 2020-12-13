закрыть
13 декабря 2020, воскресенье, 21:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Невзоров: Искореженную и закопченную русскую мечту провезли по улицам Баку

  • 13.12.2020, 21:07
  • 11,916
Невзоров: Искореженную и закопченную русскую мечту провезли по улицам Баку
Александр Невзоров

Российский публицист – о том, кому больнее всего было смотреть парад в Азербайджане.

– Больнее всего было русским патриотам, – рассуждает Александр Невзоров в свежем выпуске «Наповал». – Для них Бакинский день победы стал смертельным зрелищем. Не случайно на самых главных каналах не было ни единого кадрика.

И дело не в поверженном союзнике. Не в Армении, о которую теперь Баку вытирает ноги. Нет. Москве пофигу на самом деле Армения. Там нет ни людоедов, ни отравителей, ни маньяков в руководстве. То есть особых причин у Москвы любить Армению нет.

Не военный позор Армении переживала Москва. Причина боли была совсем в другом. И это действительно было лютая боль.

Дело в том, что бакинские варвары в совершенно непотребном виде искореженную и закопченную провезли по улицам Баку русскую мечту, национальную идею России. Технику.

Азербайджан хвастался перед всем миром своими трофеями: он показал всю ту технику, что Москва тихонько передавала последние годы Карабаху. Погибшую и искореженную.

Все то же самое, что так гордо показывали на параде 9 мая в Москве, провезли и в Баку.

Москва показала, как это выглядит свежим, покрашенным, надраенным и на параде. А Баку показала российскую супертехнику после реального боя. И показала ее истинную цену: С-300, С-400, «Панцири», «Грады», «Триумфы», танки, БРДМ, БТР, БМП – все, на что молится Россия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Беларусь: путь от протеста к революции
Беларусь: путь от протеста к революции Григорий Меламедов
Эх, Францевич...
Эх, Францевич... Андрей Санников
Саша, родиной не пугай
Саша, родиной не пугай Ирина Халип
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки Валерий Карбалевич