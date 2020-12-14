В Минске без света остались «Маяк Минска», Dana Mall, бизнес-центр и школа 4 14.12.2020, 13:06

2,598

В крупном районе уже третий раз за две недели отключают электричество.

В Минске без света остался крупный район. Читатели tut.by сообщают, что электричества нет в жилом комплексе «Маяк Минска», школе № 61, бизнес-центре и торговом центре Dana Mall. В «Минскэнерго» сказали, что проблему решат в течение двух часов.

Сообщается, что в восточной части города нет света в школе № 61, в жилом комплексе «Маяк Минска», торговом центре Dana Mall и бизнес-центре. В том числе, по словам очевидцев, не работают светофоры.

— В «Маяке» третий раз за две недели отключают электричество. Его просто нет по всему району, — сообщает читатель.

В «Минскэнерго» сообщили, что света нет из-за того, что повреждено высоковольтное оборудование.

— В течение двух часов с момента отключения свет появится, бригады уже работают, — пояснили в аварийной службе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».