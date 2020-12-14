«Conte покупать не буду»: белоруски отреагировали на возможную замену фото Хижинковой на упаковке колготок 26 14.12.2020, 17:13

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Ольга Хижинкова

Компания опубликовала фотографии с новыми моделями.

Топ-модель Ольга Хижинкова, фото которой присутствует на каждой упаковке колготок Conte, находится за решеткой с 8 ноября. Ее должны были освободить 11 декабря, но оставили под арестом до 20 декабря. В знак поддержки белорусские женщины запустили флешмоб «Пока одни ножки отдыхают, другие гоняют во всю мощь».

Вместо того чтобы опубликовать фотографию Ольги и сделать хороший пиар-ход, компания опубликовала фотографии других моделей. Пользователи Instagram предположили, что новым лицом компании может стать российская гимнастка Ляйсан Утяшева.

Сайт Charter97.org обратил внимание, что пользователи соцсети встали на защиту Ольги. Они пригрозили перестать покупать продукцию Conte, если Ольга перестанет быть лицом компании.

Отметим, что на момент публикации статьи доступ к комментированию фото был ограничен.

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