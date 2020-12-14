СМИ узнали о первых результатах голосования выборщиков в США 3 14.12.2020, 21:00

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Голосование выборщиков — это вторая ступень президентских выборов в США.

В США появились первые результаты голосов выборщиков по президентским выборам. Результаты голосования в реальном времени публикует CNN.

По последним данным, у действующего президента Дональда Трампа 56 голосов выборщиков, а у Джо Байдена — 59.

Выборы президента США прошли 3 ноября. В штатах, где большинство избирателей поддержали Дональда Трампа, голосовать будут выборщики-республиканцы, а там, где победил Джозеф Байден, — демократы. Байден победил в 25 штатах и в округе Колумбия, что должно принести ему поддержку 306 выборщиков. Для победы на выборах необходимы голоса 270 выборщиков.

Голосование выборщиков — это вторая ступень президентских выборов в США. Выборщики играют роль посредников, в основном высказывая волю избирателей своих штатов. В большинстве штатов и округе Колумбия действует правило, обязывающее выборщиков голосовать за кандидата, который набрал больше всего голосов рядовых избирателей.

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