Российские «миротворцы» оказались бесполезными в Карабахе 4 15.12.2020, 8:13

7,934

Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Бои за спорные села возобновились.

11–12 декабря армянские и азербайджанские силы открывали огонь друг по другу, есть погибшие и раненые. В плен попали не менее десяти армянских военных, пишет РБК.

Бои шли за села Хцаберд и Хин Тахер в Гадрутском районе. До ноября этого года он входил в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), а до ее провозглашения относился к Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР. В ходе военных действий, длившихся с 27 сентября до 10 ноября этого года, азербайджанский военные взяли территорию почти всего района под свой контроль.

В соответствии с трехсторонним соглашением, заключенным при содействии Москвы и остановившим военные действия, стороны должны были «остановиться на занимаемых ими позициях». Таким образом, все территории, которые были взяты азербайджанскими силами под контроль, в том числе город Шуши, остались за Азербайджаном. В дополнение к этому армянская сторона передала Баку территории Кельбаджарского, Лачинского и нескольких других районов, входивших в состав непризнанной НКР.

В Карабах были введены российские миротворцы, но при этом карта проведения миротворческой операции за прошедший месяц несколько раз менялась и уточнялась. Села Хцаберд и Хин Тахер по итогам военных действий оставались под контролем армянских сил, однако на картах миротворцев они отнесены к азербайджанской зоне. Вечером 12 декабря российское Минобороны уточнило границы проведения миротворческой операции, и на новой карте села были отнесены уже к зоне контроля армянской стороны. Однако путаница могла спровоцировать перестрелки, сказали РБК собеседники, близкие к военному ведомству НКР.

По состоянию на вечер понедельника, 14 декабря, азербайджанские военные продолжали находиться в селе Хин Тахер, рассказал РБК источник в службе безопасности НКР. Хцаберд контролируют армяне, говорит он. По его словам, ситуация в районе была спокойной до 12 декабря. «В субботу азербайджанцы подошли ближе к посту, стали говорить: «Это наши территории». Наши сказали: «Это наши позиции» — и сообщили нам (в Степанакерт. — РБК), мы передали миротворцам. А те связались с азербайджанской стороной», — описывает он хронологию событий. После этого начался бой, утверждает собеседник РБК. «Они (азербайджанцы. — РБК) начали стрелять, наши — отстреливаться и отходить. Наших окружили группой более 200 человек и захватили около десяти человек в плен», — продолжил собеседник РБК. О пленении десяти человек сообщило и «Радио Свобода». По словам собеседника РБК, в районе находились миротворцы, в понедельник продолжались переговоры.

У армянской стороны в результате инцидента погибших нет, шестеро были ранены, заявили в Минобороны страны в воскресенье. Азербайджанские военные сообщили о четырех убитых и нескольких раненых со своей стороны. В совместном заявлении азербайджанских Службы государственной безопасности и Министерства обороны говорилось, что в окрестностях поселка Гадрут в Карабахе проводилась «антитеррористическая операция», так как «армянские вооруженные отряды не покинули территорию, а создали боевые позиции и в последние дни совершили террористически провокационные и диверсионные действия».

В понедельник ситуация оставалась напряженной. К Хцаберду и Хин Тахеру добавилось еще два села, принадлежность которых начала оспаривать азербайджанская сторона. Это расположенные в Шушинском районе Хин Шен и Мец Шен. Они полностью окружены, сообщил собеседник РБК в понедельник вечером. В этих селах, в отличие от Хцаберда и Хин Тахера, остаются гражданские лица. «Там даже дети в школу ходят», — говорит он.

Новый инцидент в Баку пока не комментировали. Вечером в села прибыли российские миротворцы и установили там новый наблюдательный пункт.

По данным азербайджанской стороны, перемирие нарушалось еще как минимум дважды.

26 ноября трое военнослужащих Минобороны Азербайджана были убиты в результате нападения на территории села Сур Ходжавендского района.

8 декабря вблизи населенного пункта Гадрут погиб один военнослужащий, тяжело ранен сотрудник сотовой компании Azercell, проводивший там работы по установлению связи.

В чем проблема миротворческий миссии

Вечером в воскресенье премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики, в котором также приняли участие представители оппозиционных фракций парламента. Часть вины за произошедшее в Хцаберде и Хин Тахере он возложил на российских миротворцев. По его словам, азербайджанская атака началась, когда российские миротворцы еще «не успели установить свои наблюдательные пункты в этих селах». Вместе с тем он признал, что российским военным удалось остановить развитие конфликта. «Почему на момент нападения миротворцы не были размещены там — это материал для отдельного обсуждения и анализа. Но в данный момент самое важное то, что миротворцы с довольно существенными силами вошли на территорию, и это должно исключить дальнейшее продвижение азербайджанских сил», — заявил армянский премьер.

Такие инциденты неизбежны, потому что азербайджанские войска будут продвигаться — пока не встретят сопротивления, уверен армянский политолог Степан Даниелян. «Но если армия обороны Нагорного-Карабаха вступит в бой, то возникнет вопрос, как поведут себя российские миротворцы. Они окажутся между двумя сторонами, и что они должны будут делать — вступить в бой на чьей-то стороне? Это неясно, потому что это скорее вопрос политический», — отметил он в разговоре с РБК. Ситуация осложняется тем, что сейчас в Армении политический кризис, у Еревана нет внятной политики в отношении Карабаха, отмечает Даниелян: «Голос руководства страны не слышен, эта ситуация позволяет Азербайджану наступать».

Если армия обороны Нагорного Карабаха попытается остановить продвижение азербайджанских сил, это будет означать возобновление полноценных боевых действий, отметил в разговоре с РБК источник в службе безопасности НКР. Именно поэтому армянская сторона так рассчитывает на российских миротворцев, указывает он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».