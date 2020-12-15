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Президент Германии поддержал белорусский народ, который отчаянно борется за свободу

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  • 15.12.2020, 11:48
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Президент Германии поддержал белорусский народ, который отчаянно борется за свободу
Франк-Вальтер Штайнмайер

Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что белорусам нужна помощь и поддержка.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер убежден, что «белорусы нуждаются в нашем внимании, помощи и поддержке», сообщает «Радыё Свабода».

Свою позицию он высказал после часового разговора с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, сообщает немецкое агентство dpa.

«Месяцами люди мужественно и настойчиво требуют свободных и честных выборов, прекращения насилия и репрессий со стороны государства», – отметил Штайнмайер.

«Они нуждаются и заслуживают нашего внимания, помощи и поддержки», – подчеркнул он.

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