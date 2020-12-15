Немецкая разведка подтвердила детали расследования об отравлении Навального 1 15.12.2020, 12:29

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Алексей Навальный

Власти Германии уже несколько месяцев знали, кто причастен к отравлению.

Высокий чиновник из служб безопасности Германии на условиях анонимности подтвердил американскому изданию The New York Times детали расследования об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального, сообщает «Радыё Свабода».

По словам источника, немецкие власти уже несколько месяцев знали лиц, имеющих отношение к отравлению.

Чиновник также рассказал, что вскоре после эвакуации Навального в Берлин сотрудники ЦРУ и секретной разведслужбы Великобритании сообщили представителям Германии детали отравления, в том числе лица вовлеченных в него офицеров ФСБ, свидетельствовавшего о причастности российских властей.

Накануне издания Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и телеканал CNN выпустили совместное расследование, в котором утверждали, что к отравлению Алексея Навального причастны сотрудники ФСБ.

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