Николаю Статкевичу предъявлено новое «обвинение» 4 15.12.2020, 15:40

4,922

Николай Статкевич

Oбвинение по предыдущей статье не позволяло держать в СИЗО более шести месяцев.

Одному из лидеров оппозиции Николаю Статкевичу предъявлено новое «обвинение».

«Сегодня Николаю «перепредъявили» обвинение, — написала в «Фейсбуке» 15 декабря жена Статкевича Марина Адамович. — «Добавили» (в который раз?) ч. 2 ст. 293. Якобы он с Тихановским и Северинцем готовили массовые беспорядки».

Адамович отметила, что обвинение по предыдущей статье «не позволяло держать в СИЗО более шести месяцев». «Сегодня — 198 дней, как Николай Статкевич за решеткой», — добавила она.

Николай Статкевич был задержан 31 мая. Его подвергли административному аресту за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, однако по истечении срока наказания не выпустили, объявив подозреваемым в рамках «дела Тихановского» по ч. 1 ст. 342 УК (подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 8 июля Статкевичу было предъявлено обвинение по этой статье. Он признан политзаключенным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».