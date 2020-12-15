Компания Conte отреагировала на шквал критики от белорусок в Instagram 8 15.12.2020, 18:33

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Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Компания заявляет, что не будет убирать изображение Ольги Хижинковой с упаковки колготок.

Вчера сайт Charter97.org писал, что белоруски негативно отреагировали на возможную замену фото Ольги Хижинковой на упаковке колготок компании Conte. Множество гневных сообщений вынудили компанию ограничить возможность оставлять комментарии под Instagram-постом.

Сегодня компания Conte прокомментировала сообщения, что она якобы сменила лицо компании Ольгу Хижинкову на россиянку Ляйсан Утяшеву.

Conte заявила, что не меняла лицо компании на российскую гимнастку. Последняя не является новым лицом бренда: они лишь задействована как инфлюэнсер в соцсетях и в целом в медийной кампании в интернете. Conte и далее планирует использовать образ Хижинковой на упаковках классических колготок.

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