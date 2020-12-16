Habertürk: Турция ставит шах и мат в Восточном Средиземноморье 16.12.2020, 8:22

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Для этого нужен один неожиданный ход.

Отставной вице-адмирал Джихат Яйджи (Cihat Yaycı), известный как архитектор соглашения о морских юрисдикциях, заключенного Турцией с Ливией, опубликовал на страницах «Тёркискоуп» (Turkeyscope) израильского Центра Моше Даяна статью под заголовком «Израиль — сосед Турции по морю: разграничение зон морской юрисдикции между Турцией и Израилем», пишет издание Habertürk (перевод — inosmi.ru).

Западные и израильские источники утверждают, что в Израиле эта статья была встречена с большим энтузиазмом и живо обсуждается.

Как отмечает сайт «Аль-Монитор» (Al-Monitor) в своей публикации на эту тему, высокопоставленные турецкие чиновники довольно редко публикуют такие статьи на израильских платформах.

Адмирал Яйджи, который, как известно, состоит в диалоге с президентом Эрдоганом, предлагает заключить с Израилем соглашение о морских экономических зонах аналогично тому, что было достигнуто с Ливией. С таким предложением он впервые выступил на дискуссионной программе на телеканале «Хабертюрк» (Habertürk) какое-то время назад.

Некоторые эксперты считают примечательным, что статья на эту тему была опубликована в Израиле в тот момент, когда поступают сообщения о ряде предпринимаемых с двух сторон инициатив в направлении выстраивания нового баланса сил в нашем регионе, и это, по их мнению, может предвещать некоторые важные события в турецко-израильских отношениях.

Сотрудничество по принципу «выигрыш — выигрыш»

Интересны подробности предлагаемого в статье соглашения о новых зонах морской юрисдикции между Турцией и Израилем.

Отмечается, что в случае заключения такого соглашения блоки, на которые в данный момент претендует Южный Кипр, а именно участки под номерами 8, 9, 11, 12, могли бы быть переданы Израилю. В заключительной части статьи подчеркивается, что это будет подразумевать для Израиля новую морскую зону площадью 16 тысяч квадратных километров.

В статье отмечается, что такое соглашение будет выигрышным для обеих стран и предоставит им преимущества в Средиземном море.

В комментариях и публикациях на эту тему отмечается, что этот новый подход вызвал настоящий ажиотаж в Израиле и израильское правительство, которое осторожно относится к Турции в последние годы, стало проводить мозговые штурмы на предмет того, что этот подход означает для будущего отношений двух стран.

Дипломатические источники обращают внимание на тот факт, что новое соглашение предлагается в период, когда между Израилем и Турцией ведутся определенные двусторонние переговоры, появляются сообщения о готовящемся назначении нового посла Турции в Израиле. Это также наводит на размышления о том, не стоят ли Турция и Израиль на пороге новых шагов с точки зрения двусторонних отношений. Некоторые источники полагают, что поиски Турцией возможностей задействовать таким образом и израильский фактор, в то время как на ее повестку дня встала важность отношений с США и НАТО, отнюдь не случайны.

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