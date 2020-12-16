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Глава EPAM об эмиграции из Беларуси: Это может быть самый большой исход за последние 30 лет

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  • 16.12.2020, 13:10
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Глава EPAM об эмиграции из Беларуси: Это может быть самый большой исход за последние 30 лет

Несколько генераций белорусов могут покинуть страну.

Аркадий Добкин дал большое интервью каналу «Русские норм!». Ведущая проекта Елизавета Осетинская спрашивала главу EPAM в том числе про Беларусь. Dev.by публикует выдержки.

— Вы же разумный человек, как показывает ваш жизненный путь, и человек глубокий. Вы же понимаете, что зубную пасту нельзя запихнуть обратно в тюбик. Какой ваш прогноз, чем все закончится? — обратилась к Добкину ведущая.

— Нету прогноза.

— Но вы же просчитываете для себя варианты.

— Вопрос про бизнес или про страну?

— Про страну. Потому что не бывает никакого бизнеса в стране, где тотальный непорядок.

— Я не знаю, что произойдет. Я головой не понимаю, как может происходить то, что происходит. Это тяжело понять.

А к чему это приведет? Это может быть действительно самый большой исход за последние 30 лет. Это очень-очень вероятная штука, и это будет очень больно и обидно. Это значит, что несколько генераций (поколений. — прим.) людей, скорее всего, опять исчезнут из Беларуси. Потому что детей тех, кто отсюда уезжает, обратно затащить сюда очень тяжело.

Когда бизнес пошел и я стал попадать на встречи с большими начальниками [стали возникать такие ситуации]. Ты рассказываешь историю ЕPAM и говоришь, что ты из Минска, а эти большие начальники [вздыхают]: «Ох, а у меня бабушка из Вильнюса. (Или из Пинска, или из Минска, или из Бреста). Вот здорово, давайте я когда-нибудь к вам приеду». И таких людей масса, это люди, которые делали Америку. Для страны [Беларуси] это очень печально.

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