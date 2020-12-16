Глава EPAM об эмиграции из Беларуси: Это может быть самый большой исход за последние 30 лет 2 16.12.2020, 13:10

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Несколько генераций белорусов могут покинуть страну.

Аркадий Добкин дал большое интервью каналу «Русские норм!». Ведущая проекта Елизавета Осетинская спрашивала главу EPAM в том числе про Беларусь. Dev.by публикует выдержки.

— Вы же разумный человек, как показывает ваш жизненный путь, и человек глубокий. Вы же понимаете, что зубную пасту нельзя запихнуть обратно в тюбик. Какой ваш прогноз, чем все закончится? — обратилась к Добкину ведущая.

— Нету прогноза.

— Но вы же просчитываете для себя варианты.

— Вопрос про бизнес или про страну?

— Про страну. Потому что не бывает никакого бизнеса в стране, где тотальный непорядок.

— Я не знаю, что произойдет. Я головой не понимаю, как может происходить то, что происходит. Это тяжело понять.

А к чему это приведет? Это может быть действительно самый большой исход за последние 30 лет. Это очень-очень вероятная штука, и это будет очень больно и обидно. Это значит, что несколько генераций (поколений. — прим.) людей, скорее всего, опять исчезнут из Беларуси. Потому что детей тех, кто отсюда уезжает, обратно затащить сюда очень тяжело.

Когда бизнес пошел и я стал попадать на встречи с большими начальниками [стали возникать такие ситуации]. Ты рассказываешь историю ЕPAM и говоришь, что ты из Минска, а эти большие начальники [вздыхают]: «Ох, а у меня бабушка из Вильнюса. (Или из Пинска, или из Минска, или из Бреста). Вот здорово, давайте я когда-нибудь к вам приеду». И таких людей масса, это люди, которые делали Америку. Для страны [Беларуси] это очень печально.

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