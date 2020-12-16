Ученые установили, где мог находиться древний Пунт 16.12.2020, 13:46

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В этом им помогли павианы.

Ученые проследили происхождение египетских павианов и выяснили, что их привозили из региона в Восточной Африке. Исследователи считают, что обезьяны попали туда с территории земли Пунт — торгового партнера Древнего Египта, географическое положение которого до сих пор не установили, пишет Naked sciencе.

Древний Пунт был главным торговым партнером египтян как минимум 1100 лет. Оттуда везли благовония, золото, шкуры экзотических животных, рабов, павианов и прочие товары. Некоторые древнеегипетские источники даже утверждают, что Пунт был прародиной египтян. Он располагался на юге Красного моря, но точное место не могут установить более 150 лет.

«Морское сообщение между Египтом и Пунтом стало важной вехой в истории человечества, поскольку определило эволюцию морских технологий. Торговля экзотическими предметами роскоши, включая павианов, была двигателем ранних морских инноваций», — объяснил профессор антропологии Натаниэль Дж. Домини.

Команда египтологов, географов и геохимиков из Дартмутского колледжа изучила изотопный состав мумифицированных павианов периода Нового Царства (1550-1069 годы до нашей эры), имеющихся в Британском музее, и образцы периода Птолемеев (323-30 годы до нашей эры), которые хранятся в Музее египетской археологии Петри в Университетском колледже Лондона. Кроме того, они проанализировали ткани 155 бабуинов из 77 мест в Восточной Африке и Южной Аравии, где гипотетически мог располагаться Пунт. Так ученые выяснили, что Пунт мог находится на территории современных Эфиопии, Эритреи, Джибути, Сомали и Йемена. Подробности исследования опубликовали в журнале eLife.

Ученые измерили состав изотопов кислорода и стронция и восстановили происхождение образцов из музеев. Полученные данные свидетельствуют о том, что EA6738 и EA6736, два мумифицированных гамадрила периода Нового Царства, родились за пределами Египта. Скорее всего, они прибыли из Эритреи, Эфиопии или Сомали.

Пять мумифицированных павианов анубисов родились и выросли в Египте. Возможно, в Древнем Египте существовала программа разведения приматов в неволе. Скорее всего, этим занимались в Мемфисе — древней столице Нижнего Египта, к северо-западу от Красного моря.

Как подчеркнули исследователи, предполагаемое местоположение Пунта все еще остается предварительным. Однако павианы могут показать, как развивались торговые пути на побережьях Красного моря и где располагались древние государства. «Уже более 150 лет Пунт остается географической загадкой. Наш анализ впервые показывает, что мумии павианов можно использовать для исследований в этой области», — подытожил Натаниэль Дж. Домини.

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