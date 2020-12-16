В Telegram произошел глобальный сбой

Проблемы наблюдаются и у пользователей в Беларуси.
Как сообщают читатели сайта Charter97.org, в мессенджере Telegram произошел глобальный сбой. Судя по интерактивной карте сервиса Downdetector, проблемы c доступом не только у белорусских пользователей.
Сбой произошел также в странах Европы — Италии, Германии, Австрии. В Варшаве, где располагается наша редакция, также наблюдаются проблемы с доступом в Telegram.
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