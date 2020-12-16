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В Telegram произошел глобальный сбой

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  • 16.12.2020, 16:35
  • 2,338
В Telegram произошел глобальный сбой

Проблемы наблюдаются и у пользователей в Беларуси.

Как сообщают читатели сайта Charter97.org, в мессенджере Telegram произошел глобальный сбой. Судя по интерактивной карте сервиса Downdetector, проблемы c доступом не только у белорусских пользователей.

Сбой произошел также в странах Европы — Италии, Германии, Австрии. В Варшаве, где располагается наша редакция, также наблюдаются проблемы с доступом в Telegram.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

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