Курс биткоина впервые в истории превысил 20 тысяч долларов 7 16.12.2020, 18:26

2,489

За последнюю неделю об инвестировании в биткоин объявили две крупные компании.

С начала торгов 16 декабря цена биткоина выросла на 3,8% и на своем пике достигла 20 154 долларов. Об этом сообщает Bloomberg (перевод – «Дождь»).

30 ноября стоимость биткоина поднялась выше 19 800 долларов, обновив исторический рекорд. С начала года курс этой криптовалюты подорожал почти втрое.

Bloomberg отмечает, что биткоин используют в качестве хранилища средств на фоне предполагаемой массовой печати денег центральными банками. В свою очередь РБК пишет, что за последнюю неделю об инвестировании в биткоин объявили две крупные компании — инвестфонд Ruffer и американская компания MassMutual.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».