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Telegram восстановил работу

  • 16.12.2020, 19:54
  • 1,929
Telegram восстановил работу

Нарушения в работе Telegram были обнаружены в Беларуси.

Работа Telegram после сбоя восстановлена. Об этом говорится на официальной странице мессенджера в Twitter.

«Теперь все, кого затронул сбой, должны вернуться в онлайн. Обратите внимание, что вы можете столкнуться с некоторыми остаточными эффектами, к примеру, не все сообщения будут отображаться — они скоро исчезнут сами по себе», — говорится в сообщении.

Ранее пользователи мессенджера в странах Европы и Ближнего Востока пожаловались на сбои, в том числе проблемы с подключением и загрузкой сообщений.

Так, нарушения в работе Telegram были обнаружены в Украине, Польше, Беларуси, Германии, Нидерландах, Франции, Италии, Узбекистане и других странах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

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