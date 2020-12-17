Член ОПГ Лукашенко Басков покинул совет директоров БСБ Банка 14 17.12.2020, 11:01

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В последнее время глава Федерации хоккея Беларуси был фигурантом ряда скандалов.

Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков на днях покинул совет директоров БСБ Банка, в который вошел в 2019 году. Информация об этом размещена на сайте банка.

Баскова сменил Александр Галов. В настоящее время он входит в набсовет Франсабанка. Последние 15 лет Галов проработал в Нацбанке на руководящих должностях. А начинал карьеру в НИИ при Госплане БССР, потом стал заместителем министра финансов, был топ-менеджером в Банке БелВЭБ и Славнефтебанке.

Председателем совета директоров БСБ Банка является Надежда Ермакова. Она пришла в эту кредитную организацию в 2017 году на фоне разборок БСБ Банка с Национальным банком.

В СД БСБ Банка также входят заместитель директора компании «Семь Холмов Бел» Сергей Каганович и банкир с многолетним стажем Анатолий Устинчик.

В 2020 году Каганович и Басков стали владельцами аккумуляторного завода под Брестом.

В последнее время Дмитрий Басков был фигурантом ряда скандалов. В частности, его опознали среди участников потасовки на «Площади перемен», после которой получил серьезные травмы и умер Роман Бондаренко.

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